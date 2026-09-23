صابرين النجيلي في دويتو أمسك حرامي: تجربة مميزة مع دياب

طرحت الفنانة صابرين النجيلي أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «أمسك حرامي»، في دويتو غنائي يجمعها بالفنان دياب، في تجربة فنية تحمل طابعًا صيفيًا خفيفًا ومختلفًا.

وأعربت صابرين النجيلي ، في بيان إعلامي، عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع دياب، مؤكدة أن فكرة تقديم الدويتو كانت «مبهجة جدًا» بالنسبة لها، خاصة أن الأغنية جاءت بروح كوميدية خفيفة ومميزة تتناسب مع أجواء الصيف ، أغنية أمسك حرامي من كلمات و الحان صابرين النجيلي

وقالت صابرين النجيلي إن الأغنية تحمل فكرة مختلفة، مشيرة إلى أن العمل يجمع بين الخفة والكوميديا، وهو ما جعل تجربة تصويرها وتنفيذها مليئة بالأجواء الإيجابية والمبهجة.

كما كشفت عن تفاعل الجمهور مع فيديوهات كواليس تصوير الأغنية التي نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي حققته هذه المقاطع وانتشارها بين الجمهور.

وأضافت صابرين النجيلي أن «أمسك حرامي» تناسب أجواء الصيف، لافتة إلى أن التعاون مع دياب كان تجربة مميزة، وأنها سعيدة بردود الفعل والتفاعل الذي حظيت به الأغنية وكواليسها منذ طرحها.