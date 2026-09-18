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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

خاص| صابرين النجيلي لـ صدى البلد: «خطير» مناسبة للأفراح.. و«امسك حرامي» مع دياب مفاجأة

الفنانة صابرين النجيلي
الفنانة صابرين النجيلي
أوركيد سامي

كشفت الفنانة صابرين النجيلي، عن تفاصيل أحدث أعمالها الغنائية، مؤكدة حرصها على تقديم أعمال متنوعة تلبي أذواق جمهورها، خاصة بعد ردود الفعل التي تلقتها على أغنيتها الأخيرة «خطير»، والتي حققت انتشارًا ملحوظًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت صابرين النجيلي في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» إنها سعيدة للغاية بردود الفعل التي حققتها أغنية «خطير»، مشيرة إلى أن الأغنية جاءت بشكل مختلف، واستطاعت أن تصل إلى الجمهور وتحظى بتفاعل واسع منذ طرحها.

صابرين النجيلي: «خطير» أغنية مناسبة للأفراح

وأوضحت صابرين أن أغنية «خطير» تنتمي إلى نوعية الأغاني التي تناسب أجواء الأفراح والمناسبات السعيدة، مؤكدة أن اختيارها لتقديم عمل بهذه الروح جاء انطلاقًا من رغبتها في تقديم أغنية تحمل طاقة مبهجة وقريبة من الجمهور.

وأضافت أن الأغنية لاقت تفاعلًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما أسعدها بشكل خاص، خاصة مع تصدرها تريند مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن هذا التفاعل يمثل دافعًا قويًا لها للاستمرار في تقديم أعمال جديدة ومختلفة.

أغنية رومانسية بناءً على طلب الجمهور

وكشفت صابرين النجيلي أنها قررت تقديم أغنية رومانسية بعد أن تلقت العديد من طلبات الجمهور بتقديم هذا اللون الغنائي، موضحة أنها تهتم كثيرًا بتفاعل الجمهور معها وما يطلبه منها.

وقالت إن فكرة تقديم أغنية رومانسية جاءت بعد رغبة جمهورها في سماعها بهذا اللون، ولذلك حرصت على أن تكون الأغنية مناسبة أيضًا للأفراح والمناسبات الرومانسية، لتجمع بين الإحساس والبهجة.

وأكدت أن التواصل المباشر مع الجمهور يمثل مصدر إلهام لها في اختياراتها الفنية، خاصة أن ردود الفعل والتعليقات تساعدها على معرفة الألوان التي ينتظر الجمهور أن تقدمها خلال الفترة المقبلة.

فيديو كليب بالذكاء الاصطناعي

وتحدثت صابرين النجيلي عن الفيديو كليب الخاص بالأغنية، مشيرة إلى أنها اعتمدت خلاله على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم فكرة بصرية مختلفة.

وأوضحت أن فكرة الكليب جاءت بشكل مبهج ومختلف، وأنها كانت حريصة على الاستفادة من التطور التكنولوجي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة الأغنية، بما يضيف لها شكلًا بصريًا جديدًا ويجعل تجربة المشاهدة أكثر اختلافًا.

وأعربت صابرين عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها على الكليب، مؤكدة أن التفاعل مع الفكرة الجديدة شجعها على التفكير في تقديم تجارب بصرية أكثر تنوعًا خلال أعمالها المقبلة.

«امسك حرامي».. ديو جديد مع دياب

وعن أعمالها المقبلة، كشفت صابرين النجيلي عن تحضيرها لأغنية جديدة تحمل اسم «امسك حرامي»، وهي ديو غنائي يجمعها بالمطرب دياب.

وأكدت أن الأغنية تمثل تجربة مختلفة بالنسبة لها، لافتة إلى أنها صاحبة كلمات ولحن العمل، وهو ما يجعل الأغنية تحمل بصمتها الفنية بشكل واضح.

وأشارت إلى أنها تتحمس لطرح «امسك حرامي» خلال الفترة المقبلة، خاصة أن التعاون مع دياب يمثل إضافة جديدة إلى مشوارها الفني، متمنية أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور وتحقق النجاح الذي تطمح إليه.

وتواصل صابرين النجيلي خلال الفترة الحالية العمل على عدد من المشروعات الغنائية الجديدة، وتسعى إلى تقديم ألوان موسيقية مختلفة، مع الحفاظ على التواصل المستمر مع جمهورها والاستفادة من آرائه وردود أفعاله في اختيار أعمالها المقبلة.

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