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نتنياهو يتوجه إلى أمريكا.. غموض حول لقائه بترامب ومحطة مفاجئة مع إيلون ماسك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو يتوجه إلى أمريكا.. غموض حول لقائه بترامب ومحطة مفاجئة مع إيلون ماسك

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
فرناس حفظي

يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء المقبل، إلى الولايات المتحدة في زيارة قصيرة تتركز على مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وسط ترتيبات تشمل محطات أخرى في الولايات المتحدة، فيما لم يُحسم بعد ما إذا كان سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لقاء محتمل مع إيلون ماسك

وبحسب تقرير لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية، من المقرر أن يسافر نتنياهو على متن الطائرة الحكومية الإسرائيلية «جناح صهيون»، على أن يبدأ رحلته بالوصول إلى منطقة نيويورك، قبل التوجه إلى ولاية تكساس، حيث تجري ترتيبات لعقد لقاء محتمل مع الملياردير إيلون ماسك، إلى جانب احتمال زيارة منشآت تابعة لشركة «سبيس إكس».

ولا يزال اللقاء مع ماسك غير مدرج على جدول رسمي، فيما يوجد فريق إسرائيلي تمهيدي في تكساس لاستكمال التحضيرات للزيارة.

ومن المتوقع أن يقضي نتنياهو ليلة في تكساس، قبل أن يعود صباح الخميس إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة، للوصول إلى نيويورك في اليوم نفسه الذي يلقي فيه كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما سيجعل برنامجه في المدينة محدوداً زمنياً.

لقاء محتمل مع ترامب

ويبقى احتمال عقد لقاء بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبرز الملفات غير المحسومة في جدول الزيارة.

وحتى الآن، لا يظهر اللقاء على جدول أعمال ترامب، بينما من المقرر أن يلتقي نتنياهو وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وقال ترامب، رداً على سؤال حول إمكانية اجتماعه بنتنياهو: «ممكن».

ويُعد الأربعاء نافذة زمنية محتملة لعقد اللقاء، إلا أن جدول ترامب مزدحم، إذ من المتوقع أن يعود إلى واشنطن في اليوم نفسه لاستقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ في قاعدة أندروز، قبل عقد قمة بينهما الخميس.

وتتناول القمة الأمريكية الصينية ملفات عدة، بينها العلاقات التجارية، وتايوان، وإيران، والذكاء الاصطناعي والمعادن الحيوية.

وفي حال عدم ترتيب لقاء مع ترامب، يُتوقع أن يكون روبيو أعلى مسؤول أمريكي يلتقي نتنياهو خلال الزيارة، على أن تتركز مباحثاتهما على الملف الإيراني وتطورات الحرب، إلى جانب لبنان والعلاقات مع دول الخليج وعدد من القضايا الإقليمية.

إيران في صدارة المحادثات

ومن المتوقع أن يحظى الملف الإيراني بمساحة كبيرة من المحادثات السياسية التي ستجري على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، بالتزامن مع وجود مسؤولين إيرانيين في نيويورك، بينهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة، وفق التقرير.

كما يستعد ترامب للقاء قادة ومسؤولين من السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وعُمان، للاستماع إلى مواقفهم بشأن التطورات الإقليمية والسياسة الأمريكية المقبلة تجاه المنطقة.

ترتيبات أمنية واسعة في نيويورك

وتجري بالتوازي استعدادات أمنية واسعة لتأمين زيارة نتنياهو، بالتزامن مع وصول عدد كبير من قادة ومسؤولي دول العالم إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة.

وتشارك في الترتيبات أجهزة أمنية أمريكية وإسرائيلية، إلى جانب شرطة نيويورك وجهاز الخدمة السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة الأمم المتحدة.

ومن المتوقع كذلك تنظيم احتجاجات مناهضة لنتنياهو، بالتزامن مع فعاليات مؤيدة لإسرائيل في محيط مقر الأمم المتحدة.

كما لا تزال السلطات تدرس مكان هبوط وإيقاف الطائرة «جناح صهيون»، مع طرح خيارات بديلة عن مطار جون إف كينيدي، من بينها مطار نيوارك في ولاية نيوجيرسي، لأسباب تتعلق بالتأمين ومكان انتظار الطائرة.

ومن المقرر أن يعود نتنياهو إلى إسرائيل مباشرة بعد انتهاء الزيارة، فيما تبقى بعض التفاصيل النهائية للرحلة، وفي مقدمتها لقاء ماسك واحتمال الاجتماع مع ترامب، قيد الترتيب حتى موعد المغادرة.

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