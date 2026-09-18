قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رامز جلال يلتقط صورة مع طفل داخل الحرم.. «يا رب الصورة توصله»
مفاجأة داخل الأهلي.. ماذا طلب عموتة من سيد عبدالحفيظ في اجتماعه الأخير؟
لامين يامال يفتح النار على معايير الكرة الذهبية: الجائزة يجب أن تذهب للأفضل في العالم فقط
مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالدقهلية
ارتفاع حصيلة تفجير داخل مسجد بمجمع شرطة في باكستان إلى 21 قتيلًا وأكثر من 80 مصابًا
نتنياهو يتوجه إلى أمريكا.. غموض حول لقائه بترامب ومحطة مفاجئة مع إيلون ماسك
سعر العملات الأجنبية الدولار واليورو الآن
قرض المصروفات المدرسية 2026/2027.. شروط وخطوات التقديم على تمويل بنك ناصر الاجتماعي
بمشاركة إيرانيات.. استعراض عسكري فى شوارع طهران ترقبا لهجوم أمريكى
الظهور الأول لعريس أشمون بعد واقعة المطربة جنى المغربية: تقاضت 20 ألف جنيه ورفضت الغناء
تحرك فرنسي لتأمين الطاقة.. ماكرون: نتعاون مع مصر والسعودية لنقل الغاز إلى بلادنا
1100 جنيه.. ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل فخدة مندي في الفرن.. من غير دفن

طريقة عمل فخدة المندي في الفرن
طريقة عمل فخدة المندي في الفرن
آية التيجي

تبحث كثير من ربات البيوت عن طريقة عمل فخدة مندي في الفرن بطعم شهي يشبه المندي الذي يقدم في المطاعم، ولكن دون الحاجة إلى استخدام الزير أو اتباع طريقة الدفن التقليدية.

وكشفت الشيف أم معاذ، خلال تقديمها برنامج «على سفرة الصعيد» طريقة سهلة لتحضير فخدة المندي في الفرن باستخدام مكونات بسيطة وتوابل تمنح اللحم النكهة واللون المميزين، مع الاعتماد على التسوية البطيئة للحصول على لحم طري وسهل الانفصال عن العظم.

طريقة عمل فخدة المندي في الفرن

طريقة عمل فخدة المندي في الفرن

مكونات فخدة المندي في الفرن:

وتعتمد وصفة فخدة المندي على مجموعة من التوابل والخضروات التي تضيف نكهة مميزة إلى اللحم، وتشمل:

فخدة لحم

زعتر

روزماري

زعفران

ملح

فلفل أسود

دبس الرمان البودر

عسل أسود

حبة البركة

كبيبة صيني

ورق لورا

بصل

بطاطس

جزر

كوسة

زيت

مادة دهنية

معجون طماطم حسب الرغبة

طريقة عمل فخدة المندي في الفرن

سر تتبيلة فخدة المندي

أوضحت الشيف أم معاذ أن نجاح فخدة المندي يبدأ من التتبيلة، حيث يتم تنظيف فخدة اللحم وفتحها من عدة أماكن، بما يساعد على وصول التتبيلة إلى الأجزاء الداخلية من اللحم.

وتُحضّر التتبيلة باستخدام نصف ملعقة من الزعفران، مع العسل الأسود ودبس الرمان البودر والزعتر والفلفل الأسود الصحيح والملح وحبة البركة وورق اللورا، ثم يضاف الزيت والمادة الدهنية وتقلب المكونات جيدًا حتى تتجانس.

ويمكن إضافة معجون الطماطم إلى التتبيلة حسب الرغبة، كما أشارت الشيف أم معاذ إلى إمكانية استخدام الكركم بدلًا من الزعفران، أو استخدام أحد أنواع ألوان الزعفران المتاحة.

طريقة عمل فخدة المندي في الفرن

طريقة تتبيل فخدة المندي

تُدهن فخدة اللحم بالتتبيلة جيدًا من جميع الجهات، مع الاهتمام بوضع كمية من التتبيلة داخل الفتحات التي تم عملها في اللحم، حتى تتغلغل النكهات إلى الداخل.

وتساعد هذه الخطوة أيضًا على منح الفخدة اللون البرتقالي المميز الذي تشتهر به وصفات المندي.

كما يمكن الاستفادة من باقي التتبيلة في تتبيل البطاطس، من خلال وضعها في الخليط وتقليبها جيدًا، ثم الاحتفاظ بها حتى تجهيز صينية الفرن.

طريقة عمل فخدة المندي في الفرن

طريقة عمل فخدة المندي في الفرن:

ـ تُجهز صينية مناسبة للفرن، ثم توضع بها طبقة من ورق الزبدة، يليها ورق السيلفر، ثم توضع فخدة اللحم والخضروات المتبلة داخل الصينية.

ـ بعد ذلك، تغطى الفخدة والخضروات جيدًا بورق الزبدة وورق السيلفر بدون إضافة سوائل "ماء" ، مع إحكام غلق الصينية من جميع الجهات.

ـ ثم تدخل الصينية إلى فرن على نار هادئة جدًا، وتترك لمدة تتراوح بين 7 و8 ساعات.

ـ تساعد التسوية البطيئة على وصول اللحم إلى درجة النضج المطلوبة، حتى يصبح طريًا وسهل الانفصال عن العظم.

طريقة عمل فخدة المندي في الفرن

فخدة مندي بطعم المطاعم في البيت

وبهذه الطريقة يمكن تحضير فخدة مندي في الفرن داخل المنزل، والاستمتاع بلحم طري ونكهة غنية قريبة من المندي التقليدي، دون الحاجة إلى الزير أو طريقة الدفن في الأرض.

كما تتميز الوصفة بإمكانية تغيير أنواع الخضروات المستخدمة وفقًا لما هو متوفر في المنزل، ما يجعلها من الوصفات المرنة التي يمكن تعديلها حسب الرغبة.

طريقة عمل فخدة مندي فخدة مندي في الفرن طريقة عمل المندي في الفرن فخدة المندي مندي اللحمة طريقة عمل فخدة اللحمة فخدة لحم في الفرن تتبيلة فخدة المندي سر تتبيلة المندي طريقة عمل المندي بدون زير مندي بدون دفن مندي في البيت وصفات اللحمة وصفات الشيف أم معاذ طريقة عمل اللحمة في الفرن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير المالية

المالية تعلن نسخة جديدة من موازنة المواطن و محاور لدعم الاقتصاد.. تفاصيل

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات الأسبوعية والآداءات المنزلية ودرجات المواظبة والسلوك

أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار البنزين

أسعار البنزين والسولار.. موعد لجنة التسعير وحقيقة الزيادة المرتقبة

سعر الذهب

سعر عيار 21 في الصاغة الآن

عداد الكهرباء

فاتورتك 30 جنيه بس؟.. مفاجأة بشأن مصير عداد الكهرباء

طائرة يوروفايتر

إيطاليا تعلن إصابة طائرة يوروفايتر من طراز إف-2000 في السعودية

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 18 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

المتهمة

حبس صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات خادشة على صفحتها

المتهم

القبض على شخص يروج لبيع الصواعق الكهربائية على الإنترنت

المتهم

القبض على شخص يروج لبيع أدوية مجهولة المصدر

بالصور

طريقة عمل فخدة مندي في الفرن.. من غير دفن

طريقة عمل فخدة المندي في الفرن
طريقة عمل فخدة المندي في الفرن
طريقة عمل فخدة المندي في الفرن

ما الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟.. دكتور تغذية يكشف: الفرق في البروتين والأوميجا 3

من الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟
من الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟
من الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟

لوك جذاب.. ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بظهورها | شاهد

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

فستان لافت.. أمينة خليل تستعرض جمالها | شاهد

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد