طريقة عمل فخدة مندي في الفرن.. من غير دفن

تبحث كثير من ربات البيوت عن طريقة عمل فخدة مندي في الفرن بطعم شهي يشبه المندي الذي يقدم في المطاعم، ولكن دون الحاجة إلى استخدام الزير أو اتباع طريقة الدفن التقليدية.

وكشفت الشيف أم معاذ، خلال تقديمها برنامج «على سفرة الصعيد» طريقة سهلة لتحضير فخدة المندي في الفرن باستخدام مكونات بسيطة وتوابل تمنح اللحم النكهة واللون المميزين، مع الاعتماد على التسوية البطيئة للحصول على لحم طري وسهل الانفصال عن العظم.

طريقة عمل فخدة المندي في الفرن

طريقة عمل فخدة المندي في الفرن

مكونات فخدة المندي في الفرن:

وتعتمد وصفة فخدة المندي على مجموعة من التوابل والخضروات التي تضيف نكهة مميزة إلى اللحم، وتشمل:

فخدة لحم

زعتر

روزماري

زعفران

ملح

فلفل أسود

دبس الرمان البودر

عسل أسود

حبة البركة

كبيبة صيني

ورق لورا

بصل

بطاطس

جزر

كوسة

زيت

مادة دهنية

معجون طماطم حسب الرغبة

طريقة عمل فخدة المندي في الفرن

سر تتبيلة فخدة المندي

أوضحت الشيف أم معاذ أن نجاح فخدة المندي يبدأ من التتبيلة، حيث يتم تنظيف فخدة اللحم وفتحها من عدة أماكن، بما يساعد على وصول التتبيلة إلى الأجزاء الداخلية من اللحم.

وتُحضّر التتبيلة باستخدام نصف ملعقة من الزعفران، مع العسل الأسود ودبس الرمان البودر والزعتر والفلفل الأسود الصحيح والملح وحبة البركة وورق اللورا، ثم يضاف الزيت والمادة الدهنية وتقلب المكونات جيدًا حتى تتجانس.

ويمكن إضافة معجون الطماطم إلى التتبيلة حسب الرغبة، كما أشارت الشيف أم معاذ إلى إمكانية استخدام الكركم بدلًا من الزعفران، أو استخدام أحد أنواع ألوان الزعفران المتاحة.

طريقة عمل فخدة المندي في الفرن

طريقة تتبيل فخدة المندي

تُدهن فخدة اللحم بالتتبيلة جيدًا من جميع الجهات، مع الاهتمام بوضع كمية من التتبيلة داخل الفتحات التي تم عملها في اللحم، حتى تتغلغل النكهات إلى الداخل.

وتساعد هذه الخطوة أيضًا على منح الفخدة اللون البرتقالي المميز الذي تشتهر به وصفات المندي.

كما يمكن الاستفادة من باقي التتبيلة في تتبيل البطاطس، من خلال وضعها في الخليط وتقليبها جيدًا، ثم الاحتفاظ بها حتى تجهيز صينية الفرن.

طريقة عمل فخدة المندي في الفرن

طريقة عمل فخدة المندي في الفرن:

ـ تُجهز صينية مناسبة للفرن، ثم توضع بها طبقة من ورق الزبدة، يليها ورق السيلفر، ثم توضع فخدة اللحم والخضروات المتبلة داخل الصينية.

ـ بعد ذلك، تغطى الفخدة والخضروات جيدًا بورق الزبدة وورق السيلفر بدون إضافة سوائل "ماء" ، مع إحكام غلق الصينية من جميع الجهات.

ـ ثم تدخل الصينية إلى فرن على نار هادئة جدًا، وتترك لمدة تتراوح بين 7 و8 ساعات.

ـ تساعد التسوية البطيئة على وصول اللحم إلى درجة النضج المطلوبة، حتى يصبح طريًا وسهل الانفصال عن العظم.

طريقة عمل فخدة المندي في الفرن

فخدة مندي بطعم المطاعم في البيت

وبهذه الطريقة يمكن تحضير فخدة مندي في الفرن داخل المنزل، والاستمتاع بلحم طري ونكهة غنية قريبة من المندي التقليدي، دون الحاجة إلى الزير أو طريقة الدفن في الأرض.

كما تتميز الوصفة بإمكانية تغيير أنواع الخضروات المستخدمة وفقًا لما هو متوفر في المنزل، ما يجعلها من الوصفات المرنة التي يمكن تعديلها حسب الرغبة.