«النوبارية الجديدة» ترفع معدلات التشجير.. 5 آلاف شجرة حاليًا ومستهدف الوصول إلى 10 آلاف

يعمل جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة على زيادة معدلات التشجير بالمدينة، إلى جانب الحفاظ على الأشجار القائمة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء وأعمال الرعاية والصيانة.

وذلك ضمن خطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للاهتمام بالمناطق الخضراء بالمدن الجديدة.

زراعة 5 آلاف شجرة متنوعة

وقد بلغ عدد الأشجار التي تم زراعتها بالمدينة 5 آلاف شجرة متنوعة حتى 30 يونيو 2026، فيما تستهدف خطة الجهاز زيادة العدد إلى نحو 10 آلاف شجرة، ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

39 ألف متر من الشجيرات

وتتضمن الأعمال زراعة 39 ألف متر من الشجيرات بالجزر الرئيسية بمدخل مدينة النوبارية الجديدة، إلى جانب تنفيذ أعمال الزراعة والتشجير بحي المتميز وواجهة الطريق الصحراوي بمساحة 45 ألف متر.

كما تشمل الخطة زراعة وتطوير ورفع كفاءة جزر الحي الثاني والحديقة الخارجية بمساحة 100 ألف متر، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الزراعة والتشجير بمنطقة خط سوميد بمساحة 180 ألف متر.

وتشمل الأعمال كذلك الحفاظ على الأشجار القائمة وتكثيف أعمال الري والتقليم والصيانة والمكافحة، إلى جانب رفع كفاءة المسطحات الخضراء وزيادة معدلات الصيانة والري وتهذيب الأشجار، مع استمرار المتابعة الميدانية لأعمال الزراعة بالمناطق المختلفة، خاصة جزر الحي الأول والطرق الرئيسية بالمدينة.