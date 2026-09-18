تحرك فرنسي لتأمين الطاقة.. ماكرون: نتعاون مع مصر والسعودية لنقل الغاز إلى بلادنا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تعمل على تعزيز التنسيق مع عدد من دول الشرق الأوسط؛ لتأمين إمدادات النفط والغاز، مشيرًا إلى تعاون فرنسا مع مصر والسعودية لإيصال الغاز إلى الأراضي الفرنسية.

وأوضح ماكرون، خلال تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التحركات الفرنسية تأتي في ظل تداعيات التوترات الإقليمية على أسواق الطاقة، والحاجة إلى تأمين إمدادات مستقرة وتعزيز قدرة أوروبا على مواجهة اضطرابات السوق.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى إمكانية لجوء أوروبا إلى الإفراج عن جزء من مخزونها الاستراتيجي من الطاقة، في خطوة تستهدف المساهمة في خفض أسعار الطاقة والتخفيف من تداعيات ارتفاعها.

وحذر ماكرون من أن استمرار النزاع في منطقة الشرق الأوسط يؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة على المستوى العالمي، في وقت تواجه فيه الأسواق ضغوطًا متزايدة مرتبطة بأمن الإمدادات وأسعار النفط والغاز.

وفي سياق آخر، قال ماكرون إن فرنسا تعرضت خلال الأسابيع الماضية لما وصفه بـ«هجمات روسية هجينة»، مؤكدًا استمرار الموقف الفرنسي والأوروبي الداعم لأوكرانيا.