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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماكرون: نعمل لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز والنفط من العراق إلى السوق الأوروبي

ماكرون
ماكرون
محمود نوفل

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى حل دبلوماسي يضمن فتح مضيق هرمز.

وقال ماكرون في تصريحات له : النزاع في الشرق الأوسط يفاقم أزمة الطاقة ويزيد معاناة المواطنين بسبب ارتفاع أسعار البنزين والوقود.

وأضاف : لا يد لنا في النزاع الذي أدى لإغلاق مضيق هرمز لكننا نعيش تبعاته.

وتابع : شاركنا في مهمة دولية لمرافقة ناقلات النفط وضمان عبورها الآمن بمضيق هرمز.

وزاد : أزمة الطاقة ليست مشكلة فرنسية فقط بل تمس كل دول القارة.

وأمضى قائلا :  نعمل لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز والنفط من العراق إلى السوق الأوروبي بالتنسيق مع العراق والأردن.

وختم ماكرون : سنسرع مشاريع تخزين الغاز في أوروبا لتخفيف عبء أسعار الطاقة وتوفير بدائل.

ماكرون فرنسا مضيق هرمز النفط العراقي ارتفاع أسعار البنزين

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