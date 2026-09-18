ماكرون: نعمل لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز والنفط من العراق إلى السوق الأوروبي

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى حل دبلوماسي يضمن فتح مضيق هرمز.

وقال ماكرون في تصريحات له : النزاع في الشرق الأوسط يفاقم أزمة الطاقة ويزيد معاناة المواطنين بسبب ارتفاع أسعار البنزين والوقود.

وأضاف : لا يد لنا في النزاع الذي أدى لإغلاق مضيق هرمز لكننا نعيش تبعاته.

وتابع : شاركنا في مهمة دولية لمرافقة ناقلات النفط وضمان عبورها الآمن بمضيق هرمز.

وزاد : أزمة الطاقة ليست مشكلة فرنسية فقط بل تمس كل دول القارة.

وأمضى قائلا : نعمل لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز والنفط من العراق إلى السوق الأوروبي بالتنسيق مع العراق والأردن.

وختم ماكرون : سنسرع مشاريع تخزين الغاز في أوروبا لتخفيف عبء أسعار الطاقة وتوفير بدائل.