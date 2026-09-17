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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تحذير.. هذه الأشياء تجعلك أكثر عرضة لسرطان الكبد

الكبد
الكبد
اسماء محمد

يعد سرطان الكبد من الأمراض الخطيرة التي تهدد مختلف الأعمار لذا من المهم معرفة الأخطاء التي تؤدي لها.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك تشمل العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد الأولي ما يلي:

العدوى المزمنة بفيروسات التهاب الكبد 

العدوى المزمنة بفيروس التهاب الكبد B، أو فيروس التهاب الكبد C، تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد. 

التليف

 يسبب هذا المرض المتقدم غير القابل للشفاء في تكوُّن نسيج ندبي في الكبد، ويزيد من فرص الإصابة بسرطان الكبد.

 أمراض الكبد الوراثية

 أمراض الكبد التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد تشمل داء ترسُّب الأصبغة الدموية وداء ويلسون.

داء السُّكَّري

الأشخاص المصابون باضطراب السكر في الدم أكثر عرضةً للإصابة بسرطان الكبد من غير المصابين بداء السكري.

مرض الكبد الدهني غير الكحولي 

يزيد تراكم الدهون في الكبد من خطر الإصابة بسرطان الكبد.

التعرض للأفلاتوكسينات

 الأفلاتوكسينات هي سموم ينتجها العفن الذي ينمو على المحاصيل الزراعية التي تُخزَّن بشكل سيئ ويمكن أن تصبح المحاصيل الزراعية، مثل الحبوب والمكسرات، ملوَّثة بالأفلاتوكسينات، التي يمكن أن تصل في نهاية المطاف إلى الأطعمة التي يتم إعدادها من تلك المحاصيل.

الإفراط في تناوُل الكحوليات.

 يؤدي تناول كمية كبيرة من الكحوليات بصورة يومية على مدار سنوات إلى الإصابة بتلف الكبد غير القابل للعلاج، وزيادة مخاطر إصابتك بسرطان الكبد.

سرطان الكبد تسبب سرطان الكبد الكحوليات الأفلاتوكسينات أسباب سرطان الكبد

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