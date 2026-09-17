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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وغلاوتك.. عمرو دياب يبدأ حفلته في جدة

عمرو دياب
عمرو دياب
محمد سعيد

بدأ الفنان عمرو دياب، حفله الغنائي المُقام الليلة الخميس 17 سبتمبر، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن سلسلة حفلاته لعام 2026. 

وقدم عمرو دياب، في بداية حفله الغنائي في جدة، عدد من أغانيه القديمة التي تفاعل معها الجمهور، منها وغلاوتك، التي قدمها على نغمات عازف الجيتار بفرقته، وتفاعل الجمهور معه. 

عمر دياب لولا البنات 

وقد تصدر الهضبة عمرو دياب تريند يوتيوب في الشرق الأوسط بكليب "لولا البنات".

وكشفت قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على يوتيوب عن تصدر  “لولا البنات” تريند رقم 1 على يوتيوب في الشرق الأوسط، ومصر والإمارات والسعودية والكويت وليبيا وقطر.

كان الفنان عمرو دياب قد طرح الفيديو كليب الرسمي لأغنية “لولا البنات” عبر قناته الرسمية على يوتيوب والمنصات الرقمية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الأغنية منذ صدورها ضمن ألبومه الأخير “حبيتك”، حيث تصدرت قوائم الاستماع وتداولها الجمهور على نطاق واسع.

جدير بالذكر أن كليب "لولا البنات" إخراج طارق العريان، ومنذ طرحه حقق أصداء واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يجمع بين أصالة فولكلور الريف المصري، بجانب الحداثة وأجواء  الصيف بالساحل، في رؤية بصرية جذابة تمثل رسالة محبة وتقدير لصورة البنت المصرية من مختلف الطبقات الاجتماعية . 

وتعد “لولا البنات” واحدة من أبرز أغنيات ألبوم “حبيتك”، وهي من كلمات مصطفى البرنس، وألحان عمرو دياب، وتوزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

ألبوم حبيتك 

يذكر أن البوم "حبيتك" هو الألبوم السادس والثلاثين في مسيرة الهضبة الممتدة لأربعين عامًا.

ويضم الألبوم 12 أغنية تعاون فيها الهضبة مع نخبة من الشعراء وهم : أيمن بهجت قمر ، تامر حسين، مصطفى حدوتة، روزام، أمير طعيمة، مصطفى البرنس، منة القيعي.

ومن الملحنين عمرو مصطفى، محمد يحيى، إيهاب عبد الواحد، نادر نور، وأدهم بهجت قمر.

والموزعين أحمد ابراهيم، عادل حقي، وأسامة الهندي.

أما هندسة صوت جميع أغنيات الألبوم وميكساج وماستر أمير محروس ، تسجيل الكورال شيري شكري ، تصوير فوتوغرافي الغلاف والأغاني كريم نور. 

عمر دياب الفنان عمرو دياب السعودية جدة

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