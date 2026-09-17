استقبال يليق بعودتها.. كرسي أصالة مُزيّن بالورد الدمشقي في الشام

بعد غيابها عن سوريا لسنوات، عادت الفنانة أصالة نصري للقاء جمهورها من جديد، من خلال حفل أقامته في الشام، وسط أجواء احتفالية خاصة وحفاوة كبيرة من الحضور.

ولفت الأنظار خلال الحفل تجهيز كرسي خاص لأصالة، جرى تزيينه بالورد الجوري، في لفتة مميزة احتفاءً بعودتها إلى سوريا وظهورها أمام جمهورها بعد سنوات من الغياب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو من الحفل، ظهر خلالها الكرسي المزدان بالورد، إلى جانب لقطات من استقبال الجمهور لأصالة، وسط حالة من التفاعل مع عودتها إلى الشام.

حفل أصالة في سوريا

وقدمت أصالة خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيها، وسط تفاعل كبير من الجمهور، الذي حرص على الاحتفاء بوجودها وعودتها للغناء في سوريا بعد سنوات من الغياب.

وتحمل عودة أصالة إلى سوريا طابعًا خاصًا، في ظل ارتباطها الكبير بالشام، لتتحول تفاصيل استقبالها وتجهيز الحفل إلى محط اهتمام الجمهور ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن النجمة السورية أصالة نصري تحيي، اليوم، حفلًا غنائيًا في دمشق، في عودة إلى إحياء الحفلات داخل سوريا بعد سنوات من الغياب، لتلتقي بجمهورها السوري من جديد.

ويُقام الحفل في صالة الفيحاء بدمشق، ضمن الفعاليات الفنية التي تشهدها العاصمة السورية، ليشكل عودة مرتقبة لأصالة إلى مسارح بلدها بعد غياب استمر لسنوات.