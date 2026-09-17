فيلم القصص يمثل مصر في مسابقة أفضل فيلم أجنبي بالأوسكار ٢٠٢٧

اختارت نقابة المهن السينمائية فيلم «القصص» للمخرج أبو بكر شوقي، لتمثيل مصر في المنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي ضمن الدورة الـ99 من جوائز الأوسكار، ليبدأ العمل رحلة جديدة بعد مشاركته في عدد من المهرجانات السينمائية وحصوله على جوائز بارزة.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 14 مارس 2027، على المسرح الدولي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث ينافس «القصص» ضمن فئة أفضل فيلم دولي غير ناطق باللغة الإنجليزية.

ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة من الفنانين، بينهم نيللي كريم، أمير المصري، كريم قاسم، أحمد كمال، صبري فواز، خالد مختار، أحمد الأزعر، شريف الدسوقي، عمرو عابد وفاليري باشنر، وهو من تأليف وإخراج أبو بكر شوقي، وصُورت مشاهده بين القاهرة وفيينا.

أحداث فيلم القصص

وتدور أحداث «القصص» حول عازف بيانو مصري شاب تتجه أحلامه إلى السفر لمدينة فيينا، بعد نشوء علاقة عبر المراسلات مع صديقة نمساوية، وذلك على خلفية مرحلة شهدت تحولات سياسية واجتماعية في مصر بين عامي 1967 و1984.

وخلال رحلته، يدخل البطل في سلسلة من التجارب التي تضعه أمام اختبارات مختلفة، وتدفعه إلى اكتشاف معانٍ جديدة للصداقة والصمود، في إطار إنساني يرصد الصراع بين الطموحات الشخصية والواقع المحيط.

وحقق الفيلم حضورًا لافتًا على مستوى المهرجانات، بعدما حصل على التانيت الذهبي لأفضل فيلم روائي طويل في الدورة الـ36 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية بتونس في ديسمبر 2025، كما نال جائزة الجمهور في مهرجان دياجونال للسينما في النمسا خلال مارس الماضي.