تحطم طائرة إسرائيلية بدون طيار في البحر جنوب تل أبيب.. وفتح تحقيق عاجل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرة مسيّرة تابعة لسلاح الجو تحطمت في البحر قبالة شاطئ "بالماخيم" جنوب تل أبيب في وقت سابق اليوم، وذلك إثر "خلل فني".

وذكر جيش الاحتلال أن عناصر من سلاح البحرية الإسرائيلي قاموا بانتشال الطائرة المسيّرة من المياه، وفقا لما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "لا يوجد أي تخوف من تسرب معلومات"، مضيفاً أن الحادث يخضع لمزيد من التحقيق.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الإطاحة بضابط من "فرقة غزة" بسبب أحداث السابع من أكتوبر 2023 والتي شنت فيها فصائل المقاومة الفلسطينية هجوما على مستوطنات غلاف غزة.

وقرر الجيش الإسرائيلي تسريح العميد "أ"، الذي كان يشغل منصب ضابط الإمداد واللوجستيات في "فرقة غزة" يوم 7 أكتوبر.