اليابان تحث إسرائيل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

حثت وزارة الخارجية اليابانية إسرائيل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون عوائق.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في اليابان، أيانو كونيميتسو، مع سفير إسرائيل لدى طوكيو، إيمانويل نافون، وذلك لتبادل وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط، بحسب بيان لوزارة الخارجية اليابانية.

وشددت كونيميتسو على ضرورة أن تتخذ إسرائيل إجراءات مناسبة لضمان سير أنشطة المساعدات الإنسانية التي تقوم بها المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية في قطاع غزة دون عوائق.

وفيما يتعلق بالوضع الراهن في الضفة الغربية، أدانت كونيميتسو الأنشطة الاستيطانية باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي، وأعربت عن قلقها العميق إزاء توسع المستوطنات الإسرائيلية واستمرار أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، كما حثت بشدة على اتخاذ تدابير مناسبة ودون تأخير.