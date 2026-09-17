بمشاركة هيثم دبور .. مهرجان القاهرة السينمائي يعلن ورشة لتطوير سيناريو الأفلام الروائية الطويلة

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن تنظيم ورشة «تطوير سيناريو الأفلام الروائية الطويلة»، بالتعاون مع إرث لتطوير المحتوى، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، في إطار الدورة السابعة والأربعين من المهرجان، المقرّر إقامتها في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026.

تندرج الورشة ضمن اهتمام المهرجان بدعم صناع الأفلام وتوفير مساحات عمل متخصصة تساعدهم على تطوير مشروعاتهم، انطلاقًا من رؤيته بأن دور المهرجانات لا يقتصر على عرض الأفلام والاحتفاء بها، بل يمتد إلى مواكبة صناعها في مراحل التطوير التي تسبق الإنتاج.

يقدم الورشة كاتب السيناريو والمؤلف هيثم دبور، بمشاركة فريق إرث لتطوير المحتوى، عبر برنامج تدريبي وتطبيقي يتناول الجوانب الدرامية والفنية لتطوير السيناريوهات الروائية الطويلة.

وتستهدف الورشة كتاب السيناريو وصناع الأفلام ممن لديهم سيناريوهات مكتوبة لأفلام روائية طويلة، وتهدف إلى مساعدتهم على تطوير مشروعاتهم من خلال العمل على البناء الدرامي، والشخصيات، والحبكة، والإيقاع، والرؤية الفنية، بما يسهم في رفع جاهزية هذه المشروعات للتقديم على المنتجين والجهات الداعمة والتمويلية.

ويلتزم المشاركون المقبولون بحضور جميع جلسات الورشة والبرامج ذات الصلة.

شروط التقديم

يشترط في المتقدمين:

• أن يكونوا من حاملي الجنسية المصرية أو من المقيمين في مصر.

• ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا وقت التقديم.

• مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن عن ورشة «تطوير سيناريو الأفلام الروائية الطويلة» بالتعاون مع إرث لتطوير المحتوى أن يكون قد سبق له كتابة أو إخراج فيلم قصير واحد على الأقل.

متطلبات التقديم



يتم التقديم عبر الموقع الرسمي للمهرجان، من خلال إرسال الاسم الكامل، ورقم الواتساب، والسيرة الذاتية في حدود 150 كلمة، وذلك قبل الموعد النهائي للتقديم في 7 أكتوبر 2026.

متطلبات المشروع

يشترط في المشروع المقدم أن يكون فيلمًا روائيًا طويلًا، مرفقًا بسيناريو كامل وملخص للفيلم، إلى جانب السيرة الذاتية لكاتب السيناريو موضحًا بها خبراته وأعماله السابقة ذات الصلة. ويجوز التقديم من خلال فريق مكوّن من كاتب ومخرج، أو كاتب ومنتج، بشرط أن يعمل جميع أعضاء الفريق بصورة فعلية ومشتركة على المشروع.

كما يشترط أن يكون السيناريو مسجلًا لدى الهيئة العامة لحقوق النشر وحقوق الملكية الأدبية والفنون، أو مودعًا لدى جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، مع تقديم ما يثبت ذلك رسميًا وتاريخه. ويجب أن يكون المتقدم هو المؤلف الأصلي للسيناريو أو صاحب الحقوق القانونية المخوّل له تقديمه وتطويره؛ وفي حال تعدد المؤلفين أو أصحاب الحقوق، يقر المتقدم بعلم جميعهم بالتقديم وموافقتهم عليه، ويتحمل مسؤولية الحصول على أي موافقات لازمة منهم. وإذا كان السيناريو مقتبسًا من عمل آخر محمي بحقوق الملكية الفكرية، وجب الإفصاح عن ذلك وتقديم ما يثبت ملكية العمل الأصلي أو امتلاك حقوق اقتباسه. ويتحمل المتقدم كامل المسؤولية عن صحة واكتمال جميع المعلومات المتعلقة بملكية العمل وحقوقه، وعن أي مطالبات أو نزاعات قد تنشأ عن تقديم معلومات غير دقيقة أو غير مكتملة.



عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، ويعد من أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، والمهرجان العربي والأفريقي الوحيد المعتمد ضمن الفئة «A» من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF). يقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

وعلى مدار تاريخه، رسخ المهرجان مكانته كمنصة رئيسية للسينما المصرية والعربية والعالمية، تجمع بين العرض السينمائي والحوار الثقافي، وتدعم تطور صناعة السينما واكتشاف المواهب والمشروعات الجديدة.