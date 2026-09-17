لبنان.. عون يلتقي ماكرون في الإليزيه قبيل بدء الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش

التقي الرئيس اللبناني جوزاف عون بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه قبيل افتتاح الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن في اطار مبادرة العقبة.



وبحسب البيان الصادر عن الرئاسة اللبنانية، بحث الرئيسان عون وماكرون الجهود المبذولة من أجل وضع حد للاعتداءات الاسرائيلية في ضوء المفاوضات اللبنانية-الأمريكية-الإسرائيلية و"اتفاق الإطار".



من جانبه، وجه الرئيس عون الشكر لنظيره الفرنسي على الدعم الذي تقدمه فرنسا للبنان ومتابعته الشخصية لأوضاعه وحرصه على تعزيز سلطة الدولة وسيادتها ودعم مؤسساتها الرسمية والأمنية والعسكرية.



كما ثمن الرئيس عون ثمّن المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي مع رئيسة حكومة إيطاليا من أجل مرحلة ما بعد انتهاء ولاية "اليونيفيل".



كما توافق الجانبان على متابعة التواصل وتعزيز سبل التعاون في مختلف المجالات لا سيما في المجال الاقتصادي والطاقة واستئناف التنقيب عن النفط والغاز في البلوكات اللبنانية.