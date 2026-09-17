الاحتلال الإسرائيلي يُصعد غاراته على جنوب لبنان

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صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غاراته العسكرية على جنوب لبنان.

وتصاعدت وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية حيث استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي منطقة الدمشقية عند الأطراف الشرقية لبلدة كفرتبنيت، في وقت واصلت فيه الطائرات الحربية الإسرائيلية شن غارات على عدد من البلدات والمناطق الجنوبية.

وفي قضاء صور، أغار الطيران الإسرائيلي على بلدتي المنصوري ومجدل زون والأودية المجاورة لهما، في إطار التصعيد المتواصل الذي تشهده المنطقة.

كما أطلقت القوات الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه وادي الحجير قرب بلدة قبريخا، بالتزامن مع استمرار التحركات والاعتداءات الإسرائيلية في عدد من المناطق الجنوبية.

وفي بلدة بني حيان، نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا كبيرا في محيط البلدة، ما أدى إلى سماع دوي قوي في المنطقة.

كذلك، شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة القنطرة، في وقت تواصل فيه الطائرات الحربية التحليق فوق مناطق جنوبية عدة.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، مع تكرار الغارات والقصف المدفعي وإطلاق النيران، بما يفاقم حالة التوتر السائدة في المنطقة.