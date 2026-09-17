مصادر: حالات طلاب حادث اتوبيس مدرسة سان جون الدولية "مستقرة"

علم موقع صدى البلد من مصادر مسئولة ، أن حالات الطلاب المصابين في حادث اتوبيس مدرسة سان جون الدولية التابعة لإدارة الشروق التعليمية مستقرة ولا توجد حالات حرجة.

وكان قد شهد طريق السويس، صباح اليوم الخميس، حادث انقلاب اتوبيس تابع لإحدى المدارس، بالقرب من مدخل مدينة الرحاب بالقاهرة، ما أسفر عن إصابة 17 طالبا.

تفاصيل الحادث

وتلقت الجهات المعنية، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بمدخل مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة وودجود مصابين.

وفور ورود البلاغ، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتباشر الجهات المختصة أعمال الفحص والتحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.