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بعد تحذير البنك المركزي.. كيف تحمي حسابك على «إنستاباي» من فخ إيقاف الحساب الوهمي؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد تحذير البنك المركزي.. كيف تحمي حسابك على «إنستاباي» من فخ إيقاف الحساب الوهمي؟

بعد تحذير البنك المركزي.. كيف تحمي حسابك على «إنستاباي» من فخ إيقاف الحساب الوهمي؟
بعد تحذير البنك المركزي.. كيف تحمي حسابك على «إنستاباي» من فخ إيقاف الحساب الوهمي؟
ولاء عادل

مع توسع استخدام الخدمات المصرفية الرقمية في مصر، تتغير أساليب الاحتيال الإلكتروني لتواكب التطبيقات التي يعتمد عليها العملاء في معاملاتهم اليومية، ومن بينها تطبيق «إنستاباي»، الذي أصبح هدفًا لمحاولات تستغل اسم التطبيق أو الجهات المرتبطة به لإقناع المستخدمين بالكشف عن بياناتهم المصرفية.

وتأتي مكالمات ورسائل «إيقاف الحساب» أو «تجميد الخدمة» ضمن الأساليب التي تعتمد على إثارة القلق ودفع المستخدم إلى التصرف بسرعة، إذ قد يخبر المحتال العميل بوجود مشكلة في حسابه، ثم يطلب منه الضغط على رابط أو تنفيذ خطوات عاجلة بحجة إعادة تفعيل الخدمة.

وحذر المهندس أيسم صلاح الدين، خبير تكنولوجيا المعلومات، من هذه الأساليب، موضحًا أن المحتال يعتمد في البداية على انتحال صفة جهة رسمية أو موظف تابع لخدمة مرتبطة بالتطبيق، ثم يستخدم عنصر الاستعجال لإقناع المستخدم بتنفيذ تعليمات قد تعرض بياناته أو أمواله للخطر.

كيف تبدأ حيلة الاحتيال باسم «إنستاباي»؟

قد تبدأ المحاولة بمكالمة هاتفية يخبر خلالها شخص مجهول المستخدم بأن حسابه على «إنستاباي» معرض للإيقاف أو التجميد، وأن عليه اتخاذ إجراء سريع حتى لا يفقد إمكانية استخدام الخدمة.

وفي سيناريو آخر، قد تصل رسالة نصية تتضمن رابطًا إلكترونيًا، مع مطالبة المستخدم بالدخول إليه لتحديث بياناته أو تأمين الحساب أو إعادة تنشيط الخدمة.

وتكمن الخطورة في أن المحتال لا يعتمد فقط على سرقة البيانات بصورة مباشرة، وإنما يحاول دفع الضحية إلى اتخاذ الإجراء بنفسه، مستغلًا الخوف من فقدان الحساب أو الأموال.

لماذا يمثل الرابط المجهول خطرًا على هاتفك؟

يوضح خبير تكنولوجيا المعلومات أن الضغط على الروابط المجهولة قد يعرّض الهاتف لبرمجيات ضارة، بحسب طبيعة الرابط والمحتوى الذي يقود إليه.

وقد تعمل بعض البرمجيات الخبيثة في الخلفية دون أن يلاحظ المستخدم وجودها، بينما تستطيع أنواع أخرى الوصول إلى بعض البيانات الموجودة على الجهاز أو استغلالها بطرق مختلفة.

لكن تلقي رسالة أو مكالمة احتيالية في حد ذاته لا يعني أن الحساب المصرفي أو الهاتف تعرض للاختراق؛ إذ تبدأ المخاطر بصورة أكبر عندما يستجيب المستخدم للتعليمات المشبوهة، أو يدخل بياناته في صفحات غير موثوقة، أو يشارك معلومات سرية مع الطرف الآخر.

ماذا طلب البنك المركزي من عملاء «إنستاباي»؟

وتزامنت هذه التحذيرات مع تحذير سابق من البنك المركزي المصري بشأن محاولات احتيال تستهدف عملاء «إنستاباي»، من خلال انتحال صفة موظفين في التطبيق وإرسال روابط مزيفة بهدف الحصول على بيانات المستخدمين واستغلالها في عمليات احتيال مالي.

ودعا البنك المركزي العملاء إلى عدم الاستجابة لمحاولات الاحتيال، والإبلاغ عن المحاولات المشبوهة، مع تقديم تفاصيل المكالمة أو الرسالة التي تلقاها العميل.

كما شدد على أهمية حذف الرسائل الاحتيالية وحظر الجهات التي أرسلتها والإبلاغ عنها.

7 علامات تكشف لك أن الرسالة أو المكالمة احتيالية

هناك مجموعة من العلامات التي يجب أن تثير شك المستخدم، خاصة عندما يتعلق الأمر بحسابه المصرفي أو تطبيق «إنستاباي»:

  1. التهديد بإيقاف الحساب فورًا إذا لم ينفذ المستخدم تعليمات محددة.
  2. طلب الضغط على رابط لتحديث البيانات أو إعادة تفعيل الخدمة.
  3. طلب بيانات مصرفية أو كلمات مرور بحجة التحقق من هوية العميل.
  4. مطالبة المستخدم بتحويل مبلغ مالي لإتمام إجراء متعلق بالحساب.
  5. استخدام عنصر الاستعجال والخوف لمنع العميل من التحقق من صحة المكالمة.
  6. التواصل من رقم أو جهة غير موثوقة مع الادعاء بأنها تابعة لجهة رسمية.
  7. توجيه المستخدم إلى صفحة إلكترونية غير معروفة لإدخال بياناته.

ماذا تفعل إذا تلقيت رسالة عن إيقاف حسابك؟

إذا وصلت رسالة أو مكالمة تخبرك بوجود مشكلة في حسابك على «إنستاباي»، فإن الخطوة الأولى هي عدم تنفيذ التعليمات الواردة في الرسالة أو المكالمة.

ولا تضغط على أي رابط مرفق، ولا تدخل بياناتك المصرفية في صفحة تم الوصول إليها من خلال رسالة مجهولة، كما يجب عدم مشاركة كلمات المرور أو أي بيانات سرية مع المتصل.

وبدلًا من ذلك، يمكن للمستخدم التحقق من حقيقة المشكلة من خلال القنوات الرسمية للجهة المعنية، وليس من خلال رقم الهاتف أو الرابط الذي قدمه الشخص المتصل.

هل مجرد تلقي المكالمة يعني أن حسابك تعرض للاختراق؟

لا. مجرد تلقي مكالمة أو رسالة احتيالية لا يعني بالضرورة أن الحساب تعرض للاختراق.

الخطر يرتبط بما يفعله المستخدم بعد تلقي الرسالة؛ لذلك فإن تجاهل الرابط وعدم مشاركة البيانات وعدم تنفيذ التحويلات المطلوبة من جهة مجهولة يمثل خطوات أساسية لتقليل فرص التعرض للاحتيال.

كما ينصح خبراء التكنولوجيا بالاستفادة من خصائص الحماية الموجودة في الهواتف التي تعمل بنظامي «أندرويد» و«آيفون»، وتحديث نظام التشغيل والتطبيقات بصورة منتظمة، وعدم تثبيت تطبيقات أو ملفات من مصادر غير موثوقة.

القاعدة الذهبية لمستخدمي «إنستاباي»

إذا أخبرك شخص عبر الهاتف أو رسالة بأن حسابك سيتوقف خلال دقائق، فلا تجعل الخوف يدفعك إلى اتخاذ قرار سريع.

توقف، تحقق من الجهة عبر قنواتها الرسمية، ولا تضغط على الرابط، ولا تشارك بياناتك المصرفية، ولا تحول أي أموال بناءً على تعليمات من مصدر مجهول.

ومع تطور الخدمات المصرفية الرقمية، أصبح الوعي بطريقة عمل المحتالين جزءًا أساسيًا من حماية الحسابات والأموال، خاصة أن كثيرًا من عمليات الاحتيال تبدأ بمحاولة بسيطة لإقناع المستخدم بأن هناك مشكلة عاجلة تحتاج إلى تدخل فوري.

 

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