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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مكتبات مصر العامة تكشف حصاد أغسطس 2026.. أكثر من 150 ألف زائر وآلاف الإعارات والأنشطة

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة

كشفت منظومة مكتبات مصر العامة عن تقرير الأداء الإحصائي لشهر أغسطس 2026، والذي رصد معدلات الإقبال على المكتبات وفروعها، وحركة الإعارات، والاشتراكات الجديدة، والأنشطة الثقافية والتدريبية، إلى جانب توسع المكتبات المتنقلة في الوصول إلى المناطق المستهدفة بالقاهرة الكبرى.

وأظهر التقرير نشاطاً ملحوظاً بالمكتبة الرئيسية بالجيزة وفروعي الزاوية الحمراء والزيتون، مع استمرار التركيز على خدمات القراءة، وتنمية المهارات، والبرامج الموجهة للأطفال والشباب، فضلاً عن التوسع في تقديم الخدمة خارج مقرات المكتبات عبر الوحدات المتنقلة.

79 ألف زائر للمكتبة الرئيسية بالجيزة
حافظت المكتبة الرئيسية بالجيزة على معدلات الإقبال المرتفعة، بعدما استقبلت خلال أغسطس نحو 79 ألفاً و843 زائراً، وسجلت 1325 اشتراكاً جديداً.

وعلى مستوى التدريب وبناء القدرات، نفذت المكتبة 248 دورة تدريبية متخصصة، من بينها 152 دورة في اللغات و94 دورة في علوم الحاسب والتكنولوجيا، بما يعكس تنوع الخدمات المقدمة للرواد وعدم اقتصار دور المكتبة على خدمات الاطلاع والإعارة.

وسجلت المكتبة خلال الشهر 43 ألفاً و830 إعارة للكتب والمراجع، إلى جانب رصد 61 تغطية إعلامية لفعالياتها وأنشطتها الثقافية.

ولم يتوقف نشاط المكتبة الرئيسية داخل مقرها، إذ واصلت مكتبتها المتنقلة تقديم خدماتها الميدانية، حيث نفذت 21 زيارة خلال أغسطس، مقابل 17 زيارة في الشهر نفسه من عام 2025، وقدمت خلالها 29 نشاطاً مجتمعياً وتثقيفياً، مقارنة بـ26 نشاطاً في العام الماضي، وحققت 2823 إعارة خارجية للمستفيدين بالمناطق المستهدفة.

الزاوية الحمراء.. 45 ألف زائر و275 نشاطاً
 

شهد فرع الزاوية الحمراء نشاطاً مجتمعياً وثقافياً مكثفاً خلال الشهر، حيث استقبل 45 ألفاً و380 زائراً، وسجل 619 اشتراكاً جديداً.

وقدم الفرع 275 نشاطاً ثقافياً وفنياً لمختلف الفئات العمرية، إلى جانب تنفيذ 55 دورة تدريبية، بينها 48 دورة للغات و6 دورات في الحاسب الآلي.

كما وسعت المكتبة المتنقلة التابعة للفرع نطاق تحركها الميداني، فنفذت 13 زيارة وقدمت خلالها 22 نشاطاً تفاعلياً، لتصل الخدمات الثقافية والمعرفية إلى شرائح أوسع من الجمهور.

الزيتون.. قفزة كبيرة في الإعارات المتنقلة
 

وفي فرع الزيتون، سجلت المكتبة الأساسية 26 ألفاً و844 زائراً و267 اشتراكاً جديداً، فيما بلغ إجمالي مقتنياتها 42 ألفاً و410 مقتنيات.

ووصل إجمالي الإعارات إلى 13 ألفاً و580 إعارة، شملت 4579 إعارة للأطفال، و1887 إعارة للكبار، إلى جانب 4300 استخدام داخلي.

كما نفذ الفرع 293 نشاطاً تثقيفياً، منها 219 نشاطاً للأطفال و74 نشاطاً للكبار، بما يعكس حضور برامج الطفل ضمن أولويات العمل الثقافي بالمكتبة.

وسجلت المكتبة المتنقلة بفرع الزيتون ارتفاعاً لافتاً في الإعارات الخارجية، بعدما وصلت إلى 2814 إعارة خلال أغسطس، مقابل 729 إعارة في الشهر نفسه من عام 2025، بزيادة كبيرة في حجم الاستفادة من الخدمة الميدانية، وذلك عبر 19 زيارة تضمنت 44 نشاطاً مجتمعياً وتثقيفياً.

وأكدت منظومة مكتبات مصر العامة أن هذه المؤشرات تأتي في إطار استراتيجية تستهدف توسيع نطاق الخدمات المعرفية والثقافية، وتشجيع القراءة، وتنمية المهارات الرقمية واللغوية لدى الأطفال والنشء والشباب، من خلال المكتبات الثابتة والوحدات المتنقلة، بما يعزز وصول الخدمة الثقافية إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

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