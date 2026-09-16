مصر تدين بشدة محاولة استهداف مكة المكرمة وتؤكد دعمها للسعودية

أدانت مصر واستنكرت بشدة محاولة استهداف مكة المكرمة، مؤكدة رفضها القاطع لأي اعتداءات تطال المقدسات الدينية أو تهدد أمن وسلامة المملكة العربية السعودية، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأكدت مصر أن الاعتداءات على المقدسات الدينية تتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية، وتمثل انتهاكًا واضحًا لقواعد وأحكام القانون الدولي.

وشددت على رفضها التام لأي تصرفات أو أفعال من شأنها تهديد أمن المملكة العربية السعودية أو المساس بسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

وأوضحت مصر أن أمن المملكة العربية السعودية يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري.

أمن أراضيها

كما أكدت دعمها للمملكة العربية السعودية في أي إجراءات تتخذها لحفظ سيادتها وأمن أراضيها وسلامة مواطنيها.