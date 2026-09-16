مع بداية اليوم الدراسي، تبحث الأمهات عن أفكار سهلة وسريعة يمكن تقديمها للأطفال في وجبة الإفطار أو وضعها داخل اللانش بوكس، ويعد البسكوت المنزلي من الاختيارات العملية التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة، مع إمكانية التحكم في كمية السكر والإضافات المستخدمة.

طريقة عمل بسكوت يناسب فطار أولادك

وتتميز طريقة عمل البسكوت في المنزل بأنها لا تحتاج إلى وقت طويل، كما يمكنكِ إضافة الشوفان أو الفانيليا أو القرفة حسب ذوق أطفالك، وتقديمه بجانب كوب من اللبن أو الزبادي وقطعة من الفاكهة للحصول على وجبة أكثر توازنًا، للشيف ندى الزرقاني.

مكونات البسكوت

2 كوب دقيق

نصف كوب شوفان مطحون

نصف كوب زبدة طرية

نصف كوب سكر

بيضة واحدة

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

2 ملعقة كبيرة لبن عند الحاجة

نصف ملعقة صغيرة قرفة حسب الرغبة

طريقة عمل بسكوت الفطار

ابدئي بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم جهزي صينية وضعي عليها ورق زبدة حتى لا يلتصق البسكوت أثناء التسوية.

في وعاء عميق، ضعي الزبدة الطرية والسكر، واخفقيهما جيدًا حتى يصبح الخليط ناعمًا وكريميًا.

أضيفي البيضة والفانيليا، واستمري في التقليب حتى تتجانس المكونات.

وفي وعاء آخر، اخلطي الدقيق والشوفان المطحون والبيكنج بودر ورشة الملح والقرفة إذا كنتِ ترغبين في إضافتها.

أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى خليط الزبدة والبيض، واعجني بهدوء حتى تتكون عجينة متماسكة وطرية.

إذا لاحظتِ أن العجينة جافة، يمكنكِ إضافة اللبن تدريجيًا، ملعقة صغيرة في كل مرة، حتى تحصلي على القوام المناسب.

تشكيل البسكوت

افردي العجينة على سطح نظيف باستخدام النشابة، بحيث يكون سمكها متوسطًا، ثم قطعيها باستخدام قطاعة البسكوت بالشكل الذي يفضله أطفالك.

ويمكن أيضًا تقسيم العجينة إلى كرات صغيرة والضغط عليها برفق باستخدام الشوكة، للحصول على شكل بسيط دون الحاجة إلى قطاعات.

رصي قطع البسكوت في الصينية مع ترك مسافة صغيرة بين كل قطعة وأخرى، لأن العجينة قد تتمدد قليلًا أثناء الخبز.

تسوية البسكوت في الفرن

طريقة عمل بسكوت يناسب فطار أولادك

ضعي الصينية في الفرن الساخن واتركيها حتى ينضج البسكوت ويأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا من الأطراف.

لا تتركيه حتى يصبح داكنًا جدًا، لأن البسكوت قد يصبح قاسيًا بعد أن يبرد.

بعد خروجه من الفرن، اتركيه في الصينية عدة دقائق، ثم انقليه إلى طبق أو شبكة حتى يبرد تمامًا.

إضافات يحبها الأطفال

يمكن تغيير الوصفة حسب ذوق أطفالك، وإضافة كمية صغيرة من الزبيب أو جوز الهند أو قطع الشوكولاتة الصغيرة.

كما يمكن استخدام القرفة لإضافة نكهة مميزة، أو وضع قليل من السمسم على الوجه قبل دخول البسكوت إلى الفرن.

لكن عند تحضير البسكوت للأطفال، يفضل عدم الإفراط في السكر أو الإضافات عالية السكر، خاصة إذا كان البسكوت سيقدم بشكل متكرر خلال الأسبوع.

كيف تقدمي البسكوت في فطار طفلك؟

يمكن تقديم قطعتين من البسكوت إلى جانب مصدر للبروتين مثل اللبن أو الزبادي، مع ثمرة فاكهة، حتى لا يعتمد الإفطار على البسكوت وحده.

ويمكن وضع البسكوت في اللانش بوكس مع شرائح التفاح أو الموز، مع مراعاة اختيار الإضافات المناسبة لعمر الطفل وعدم وضع أي مكونات قد تسبب الحساسية إذا كان الطفل يعاني من حساسية غذائية معروفة.

سر نجاح البسكوت

السر في الحصول على بسكوت هش من الداخل ومقرمش قليلًا من الخارج هو عدم الإفراط في عجن العجينة بعد إضافة الدقيق، وكذلك عدم ترك البسكوت في الفرن مدة أطول من اللازم.