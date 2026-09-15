طلاب مدرسة بالمنوفية يشتكون منعهم استكمال اليوم الدراسي بسبب الزي والشعر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا يتضمن شكوى من عدد من طلاب مدرسة حسين عزت الثانوية المشتركة بمحافظة المنوفية، عقب منعهم من استكمال اليوم الدراسي، بدعوى عدم الالتزام بالزي المدرسي وقواعد قص الشعر.

وبحسب ما جاء في الشكوى المتداولة، فوجئ عدد من الطلاب عقب انتهاء طابور الصباح بمنعهم من دخول الفصول واستكمال اليوم الدراسي، بسبب ملاحظات تتعلق بالزي المدرسي وقصات الشعر، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضح الطلاب، وفقًا لما ورد في المنشورات المتداولة، أنهم حضروا إلى المدرسة كالمعتاد، قبل أن يتم إبلاغهم بمغادرة المدرسة بعد الطابور، مؤكدين أن الواقعة تسببت في حرمانهم من استكمال اليوم الدراسي.

وأثارت الواقعة تفاعلًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالوقوف على تفاصيل ما حدث، ومعرفة مدى توافق إجراءات منع الطلاب من استكمال اليوم الدراسي مع اللوائح والقواعد المنظمة للعمل داخل المدارس.

وتأتي الواقعة بالتزامن مع بداية العام الدراسي، وسط تأكيدات مستمرة على أهمية الالتزام بالزي المدرسي والمظهر العام للطلاب، مع ضرورة التعامل مع المخالفات وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة للعملية التعليمية.

ولم يتسنَّ التأكد من جميع تفاصيل الواقعة أو الحصول على تعليق رسمي من إدارة مدرسة حسين عزت الثانوية المشتركة أو مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بشأن ملابسات منع الطلاب من استكمال اليوم الدراسي.