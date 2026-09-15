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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمزة عبد الكريم يوقع أول عقد احترافي مع برشلونة بحضور خوان لابورتا

حمزة عبد الكريم يوقع أول عقد احترافي مع برشلونة بحضور خوان لابورتا
حمزة عبد الكريم يوقع أول عقد احترافي مع برشلونة بحضور خوان لابورتا
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

وقع حمزة عبد الكريم، مهاجم منتخب مصر ونادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر، أول عقد احترافي له مع النادي الكتالوني، ليستمر داخل قلعة البلوجرانا حتى عام 2030، في خطوة جديدة تعكس ثقة إدارة برشلونة في قدراته وإمكاناته الفنية.

وجرت مراسم توقيع العقد الجديد داخل مكتب خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بحضور اللاعب وممثلي النادي، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق بشأن استمرار المهاجم المصري الشاب مع الفريق خلال السنوات المقبلة.

وكان نادي برشلونة قد أعلن الجمعة الماضية توصله إلى اتفاق مع حمزة عبد الكريم لتجديد عقده حتى عام 2030، قبل أن يتم استكمال الإجراءات وتوقيع العقود رسميًا اليوم الثلاثاء.

ويأتي توقيع العقد ليؤكد تمسك برشلونة باللاعب المصري، الذي نجح في لفت الأنظار خلال الفترة الماضية، بعدما قدم مستويات مميزة مع فرق الناشئين بالنادي، إلى جانب ظهوره بشكل لافت خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويُعد حمزة عبد الكريم من أبرز المواهب المصرية التي تخوض تجربة الاحتراف داخل الكرة الإسبانية، حيث يسعى لمواصلة تطوره داخل أكاديمية برشلونة، تمهيدًا للحصول على فرصة مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يمثل العقد الجديد خطوة مهمة في مسيرة حمزة عبد الكريم، خاصة في ظل الرهان الذي يضعه برشلونة على المواهب الشابة، ومن بينها المهاجم المصري، الذي يواصل العمل من أجل حجز مكان له ضمن خطط النادي المستقبلية.

حمزة عبد الكريم منتخب مصر برشلونة الإسباني النادي الكتالوني

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