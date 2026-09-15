وزير الري: محاسبة أي مقصر في التعامل الجائر مع الأشجار

وجه الدكتور هانى سويلم وزير الرى والموارد المائية، أجهزة التفتيش الفنى والمالى والإدارى بخصوص واقعة قطع الأشجار اليوم الثلاثاء والتوجه الى مدينة مطوبس والواقعة داخل حرم قناطر ادفينا التابعة لوزارة الموارد المائية والري.

وتابع وزير الرى إجراء تحقيق للوصول إلى ملابسات الواقعة ومحاسبة أى تقصير يثبت على أى فرد.

وأكد الوزير انه لا تهاون على الإطلاق فى محاسبة أى مقصر نحو التعامل الجائر مع الأشجار. ونوه إلى أن أول منشور وجه بإصداره فى عام ٢٠٢٢ فور توليه مسؤولية الوزارة كان متعلقا بعدم قطع الأشجار أو النخيل الا بعد موافقة لجنة عليا من الجهة المختصة تدرس الأسباب وتتخذ القرار.