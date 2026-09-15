حمزة عبد الكريم يكشف أول ذكرى له مع برشلونة: شاهدت ريمونتادا باريس مع أخي

كشف حمزة عبد الكريم، مهاجم منتخب مصر ونادي برشلونة الإسباني، عن أول ذكرى له مع النادي الكتالوني، مشيرًا إلى أن مباراة برشلونة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت واحدة من أشهر الريمونتادات في تاريخ البطولة، كانت أبرز ما يتذكره منذ طفولته.

وقال حمزة عبد الكريم، في تصريحات إعلامية، عن أول ذكرى له مع برشلونة: «أعتقد أن أول ذكرى لي كانت في دوري أبطال أوروبا، برشلونة أمام باريس سان جيرمان، تلك الريمونتادا التي نتذكرها جميعًا».

وأضاف: «أعتقد أنني كنت أشاهد المباراة مع أخي، ولم نكن نصدق ما كنا نراه».

وتحدث مهاجم برشلونة عن شعوره عندما علم أنه سيوقع للنادي الكتالوني، قائلًا: «أما عندما عرفت أنني سأوقع لبرشلونة، فلا أعتقد أن هذا شيء يمكنك التعبير عنه فعلًا بالكلمات، إنه مجرد شعور لا يمكنك تفسيره حقًا».

وتأتي تصريحات حمزة عبد الكريم بالتزامن مع توقيعه، اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر، عقده الجديد مع برشلونة، ليستمر داخل قلعة البلوجرانا حتى عام 2030، في خطوة جديدة تؤكد تمسك النادي الكتالوني بالمهاجم المصري الشاب.

وجرت مراسم توقيع العقد الجديد داخل مكتب خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بحضور اللاعب وممثلي النادي، عقب التوصل إلى اتفاق يقضي بتمديد عقد حمزة عبد الكريم، الذي أصبح أحد أبرز المواهب الصاعدة داخل الفريق الكتالوني.

وكان برشلونة قد أعلن الجمعة الماضية توصله إلى اتفاق مع حمزة عبد الكريم لتجديد عقده حتى عام 2030، قبل أن يتم توقيع العقود رسميًا اليوم الثلاثاء.