بعد تجديد عقده حتى 2030.. حمزة عبد الكريم يحلم بنهائي دوري الأبطال في كامب نو

تحدث حمزة عبد الكريم، مهاجم منتخب مصر ونادي برشلونة الإسباني، عن إمكانية خوض نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2029 على ملعب كامب نو بقميص الفريق الكتالوني، بعد تجديد عقده مع النادي حتى عام 2030.

وقال حمزة عبد الكريم، في تصريحات إعلامية، ردًا على سؤال حول تخيله المشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2029 بقميص برشلونة: «نعم، سيكون شيئًا مذهلًا. عندما أتحدث إليكم، يمكنكم أن تروا خلفكم جميع الكؤوس الموجودة هنا، وخصوصًا هذه البطولة. إنها بطولة يتطلع إليها النادي كل عام».

وأضاف: «وأعتقد أن وجود نهائي دوري أبطال أوروبا هنا في 2029 سيكون شيئًا مذهلًا نتطلع إليه، لكنني أعتقد أنه يجب علينا التركيز أكثر على هذا الموسم».

وتابع مهاجم برشلونة: «علينا الاستعداد لدوري أبطال أوروبا هذا العام، وأن نتحسن أكثر كفريق، وأن نقاتل من أجل الفوز بها هذا الموسم أولًا».

وتأتي تصريحات حمزة عبد الكريم بالتزامن مع توقيعه، اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر، عقده الجديد مع برشلونة، ليستمر داخل قلعة البلوجرانا حتى عام 2030، في خطوة جديدة تؤكد تمسك النادي الكتالوني بالمهاجم المصري الشاب.

وجرت مراسم توقيع العقد الجديد داخل مكتب خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بحضور اللاعب وممثلي النادي، عقب التوصل إلى اتفاق يقضي بتمديد عقد حمزة عبد الكريم، الذي أصبح أحد أبرز المواهب الصاعدة داخل الفريق الكتالوني.

وكان برشلونة قد أعلن الجمعة الماضية توصله إلى اتفاق مع حمزة عبد الكريم لتجديد عقده حتى عام 2030، قبل أن يتم توقيع العقود رسميًا اليوم الثلاثاء.