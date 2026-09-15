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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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خدمات

السعر 800 جنيه.. استخراج بطاقة شخصية في نفس اليوم

استخراج بطاقة شخصية في نفس اليوم
استخراج بطاقة شخصية في نفس اليوم
رشا عوني

توفيراً للوقت والجهد، وخلال ساعات فقط، أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم وذلك بتكلفة أعلى من سعر استخراج بطاقة الرقم القومي العادية، نظراً للقدرة على الحصول على البطاقة الشخصية في 24 ساعة، حيث يلجأ البعض لهذه الخدمة لسرعة إنجاز بعض الإجراءات التي تطلب بطاقة شخصية حديثة .

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي 

تختلف المستندات بحسب نوع الخدمة وحالة المواطن، ففي حالة تجديد البطاقة الشخصية، تكون بيانات البطاقة السابقة والمستندات المؤيدة لأي تغيير مطلوب من أبرز المتطلبات.

 أما استخراج البطاقة الشخصية لأول مرة يتم بتقديم المستندات الرسمية التي تثبت بيانات المواطن، وفقًا للقواعد المعمول بها.

هل تحتاج البطاقة الشخصية فورا؟ إليك طريقة استخراجها في نفس اليوم (الخطوات كاملة) - الوطن

سعر استمارة بطاقة الرقم القومي 2026

وتتنوع استمارات الرقم القومي لتناسب كافة الاحتياجات والظروف الطارئة للمواطنين، حيث تنقسم إلى الاستمارة العادية، والاستمارة العاجلة، بالإضافة إلى الاستمارة المميزة أو "VIP" التي تتيح للمواطن استلام بطاقته الجديدة في غضون ساعتين فقط من وقت تسليمها للموظف المختص.

  • الفئة الفورية: 800 جنيه – الاستلام فورًا من السيارة النموذجية.
  • فئة VIP إكسبريس: 515 جنيهًا – الاستلام خلال ساعتين.
  • الفئة الخاصة: 175 جنيهًا – الاستلام خلال 24 ساعة.
  • الفئة العاجلة: 125 جنيهًا – الاستلام خلال 3 أيام.
  • الفئة العادية: 50 جنيهًا – الاستلام خلال 15 يومًا.

أسرع طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومي 

أسرع وقت لاستخراج بطاقة الرقم القومي في مصر هو خلال 60 دقيقة فقط، عبر مراكز الأحوال المدنية النموذجية (VIP) في كل من “المولات التجارية الكبرى” أو مقر “الأحوال المدنية في العباسية”، بتكلفة استمارة "فورية" تبلغ حوالي 800 جنيه، أو “عبر السيارات المتنقلة”.

سبوت - - سعر استخراج بطاقة شخصية جديدة فى نفس اليوم

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين 

 

أتاحت الوزارة إمكانية استخراج البطاقة إلكترونياً بالكامل عبر بوابة مصر الرقمية أو الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وذلك لحالات بدل الفاقد أو التالف وتجديد البيانات التي لا تتطلب تغييراً في الحالة الجنائية أو الصورة الشخصية، مع توفير خدمة التوصيل للمنازل

اضغط هنا لبدء اجراءات استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين 

الآن يمكنك استخراج بطاقة الرقم القومي في 20 دقيقة فقط

 

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونياً


1. تسجيل الدخول للحساب الشخصي على موقع الوزارة
2. اختيار خدمة بطاقة الرقم القومي
3. تحديد نوع الخدمة: بدل فاقد، بدل تالف، تجديد، أو تحديث الحالة الاجتماعية
4. إدخال بيانات الوثيقة المطلوبة مثل الاسم، واسم الأم، ونوع الوظيفة، والرقم القومي
5. إدخال بيانات مقدم الطلب وتحديد نظام الدفع
6. إتمام الطلب وتحديد موعد ومكان الاستلام

بـ 800 جنيه.. استخراج بطاقة بدل فاقد في نفس اليوم

استخراج بطاقة بدل فاقد في نفس اليوم

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد في نفس اليوم في مصر، عبر خدمات الأحوال المدنية الفورية، خاصة من خلال منصة مصر الرقمية أو مراكز السجل المدني مع خدمة الاستعجال أو الحجز المسبق.

يمكن استخراج بطاقة رقم قومي بدل فاقد في نفس اليوم (فوري) في مصر عبر التوجه للمراكز النموذجية للأحوال المدنية (مثل العباسية أو المولات) بـ 800 جنيه، أو استلامها خلال ساعتين بـ 600 جنيه، أو 30 دقيقة بـ 515 جنيها.

ويجب تحرير محضر فقد، وشراء استمارة VIP/فورية، والتصوير المباشر. 

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