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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. رابط فوري والأسعار

استخراج بطاقة الرقم القومي اونلاين
استخراج بطاقة الرقم القومي اونلاين
رشا عوني

ارتفعت عمليات البحث عن طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين ، حيث تتيح وزارة الداخلية خدمات مميزة للمواطنين تمكنهم من استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل دون الحاجة للذهاب للسجل المدني، وذلك في حالات محددة يتمكن فيها المواطن من إجراء الخدمة الإليكترونية وهو ما سنستعرضه لكم مفصلاً في السطور التالية.. 

أونلاين».. خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي 2024 عبر الموقع الرسمي – الأسبوع

موقع وزارة الداخلية استخراج بطاقة الرقم القومي

أتاحت وزارة الداخلية إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لقطاع الأحوال المدنية، عبر مجموعة من الخطوات البسيطة التي تساعد المواطنين على إنهاء الإجراءات بسهولة دون الحاجة إلى التوجه المباشر إلى السجل المدني.

اضغط هنا لبدء اجراءات استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين 

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونياً


1. تسجيل الدخول للحساب الشخصي على موقع الوزارة
2. اختيار خدمة بطاقة الرقم القومي
3. تحديد نوع الخدمة: بدل فاقد، بدل تالف، تجديد، أو تحديث الحالة الاجتماعية
4. إدخال بيانات الوثيقة المطلوبة مثل الاسم، واسم الأم، ونوع الوظيفة، والرقم القومي
5. إدخال بيانات مقدم الطلب وتحديد نظام الدفع
6. إتمام الطلب وتحديد موعد ومكان الاستلام

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل #صدى_البلد

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي

- فئة فورية من السيارة النموذجية وتسلم بشكل فوري، سعر النموذج 800 جنيه.

- فئة VIP إكسبريس تسلم خلال 30 دقيقة، سعر النموذج العادي 515 جنيهًا.

- فئة خاصة بـ 175 جنيهًا، يتم تسلم البطاقة خلال 24 ساعة.

- عاجلة بـ125 جنيهًا، يتم تسلم البطاقة بعد 3 أيام من تسليمها.

- عادية بـ 50 جنيهًا، يتم تسلم البطاقة بعد 15 يومًا من تسليمها.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي 

تختلف المستندات بحسب نوع الخدمة وحالة المواطن، ففي حالة تجديد البطاقة الشخصية، تكون بيانات البطاقة السابقة والمستندات المؤيدة لأي تغيير مطلوب من أبرز المتطلبات.

 أما استخراج البطاقة الشخصية لأول مرة يتم بتقديم المستندات الرسمية التي تثبت بيانات المواطن، وفقًا للقواعد المعمول بها.

خطوات استخراج بدل تالف أو فاقد بطاقة الرقم القومي

هل يمكن استخراج البطاقة لأول مرة أون لاين؟

 تتيح وزارة الداخلية خدمات إلكترونية لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي، لكن إتمام الإجراءات بالكامل إلكترونيًا قد يختلف بحسب نوع الطلب وحالة مقدم الخدمة والمتطلبات الخاصة بالتحقق من البيانات؛ لذلك يجب مراجعة الخيارات التي تظهر للمواطن عند تقديم الطلب عبر المنصة الرسمية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

1- صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة (في حالة تجديد البطاقة).

2- صورة من شهادة الميلاد (في حالة استخراج البطاقة لأول مرة).

3- صورة من مستند إثبات محل الإقامة.

4- صورة من مستند إثبات المهنة.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي 2026 أونلاين


- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- ألا تقل سن المتقدم عن 15 سنة.

- أن يكون المتقدم مسجلًا في قاعدة بيانات السجل المدني.

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت


- يقوم الراغب فيتجديد بطاقة الرقم القومي من البيت بالدخول إلى بوابة مصر الرقمية.

- اختيار الأيقونة الخاصة بالخدمات المدنية، والتي تحتوي على خدمات الأحوال الشخصية والأحوال المدنية والتوثيق والمرور.

- اختيار خدمات الأحوال المدنية من يمين الصفحة، واختيار بدل تالف بطاقة الرقم القومي.

- وحال كان المستخدم ليس لديه حساب على بوابة مصر الرقميةيقوم بإنشاء حساب جديد، أما إذا كان لديه حساب يدخل مباشرة على الصفحة الخاصة بتقديم طلب تجديد البطاقة لملء البيانات المطلوبة ثم الضغط على تسجيل حتى يتم تسجيل طلب تجديد البطاقة.

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