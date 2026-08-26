النائب محمد أبو العينين يهنئ أحمد موسى بعد تماثله للشفاء

وجه النائب محمد أبو العينين، رسالة تهنئة للإعلامي الكبير أحمد موسى، وذلك بعد تعافيه و مغادرته المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية،خلال الأيام الماضية.



ونشر النائب محمد أبو العينين عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" صورة تجمعه بأحمد موسى من داخل غرفة المستشفى،وعلق على الصورة قائلاً:"خالص التهاني للإعلامي الوطني أحمد موسى على تعافيه وتماثله للشفاء. واقتراب موعد عودته لمحبيه وجمهوره وبرنامجه على شاشة قناة صدى البلد".

وتابع: "داعين الله عز وجل أن يمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقه في أداء رسالته الإعلامية الوطنية".

وقام النائب محمد أبو العينين والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، رئيس شبكة قنوات “صدى البلد”، بزيارة الإعلامي أحمد موسى في المستشفى للاطمئنان على حالته ومتابعة تطورات وضعه الصحي، حيث أعربا عن تمنياتهما للإعلامي أحمد موسى بالشفاء العاجل ووافر الصحة والعافية.

وكان قد طمأن الإعلامي أحمد موسى جمهوره على حالته الصحية مؤكدا عودته قريبا إلى برنامجه على مسئوليتي الذي يذاع على قناة “صدى البلد” يوميا من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع.