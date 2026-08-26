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الأهلي السعودي يهزم أوكلاند سيتي ويضرب موعدا مع صن داونز في كأس القارات للأندية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي السعودي يهزم أوكلاند سيتي ويضرب موعدا مع صن داونز في كأس القارات للأندية

الأهلي السعودي
الأهلي السعودي
حسن العمدة

حقق الأهلي السعودي فوزًا ثمينًا على حساب أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب الإنماء بمدينة جدة، ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس القارات للأندية 2026.

وجاءت المباراة متكافئة خلال شوطها الأول، حيث انتهت الـ45 دقيقة الأولى بالتعادل السلبي، رغم محاولات الأهلي الهجومية لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتسجيل هدف التقدم.

وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي ضغطه على دفاع أوكلاند سيتي، ونجح في فك شفرة دفاع الفريق النيوزيلندي وتسجيل هدف التقدم، قبل أن يحافظ على أفضليته حتى صافرة النهاية، ليحصد فوزًا مهمًا بهدف نظيف.

ودخل الأهلي المباراة بقيادة مدربه مارينو بوسيتش، معتمدًا على إيفان توني في قيادة خط الهجوم، بجوار فرانسيسكو ترينكاو وغالينو، بينما تولى إدوارد ميندي حراسة المرمى.

ويشارك الأهلي السعودي في البطولة بصفته بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يمثل أوكلاند سيتي قارة أوقيانوسيا.

وبهذا الانتصار، يواصل الأهلي مشواره في كأس القارات للأندية، ويضرب موعدًا مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بطل دوري أبطال إفريقيا، في المرحلة المقبلة من البطولة.

الأهلي السعودي أوكلاند سيتي كأس القارات للأندية 2026 كأس القارات للأندية

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