مستشار وزير التعليم العالي: طلاب الجامعات المصرية يحتاجون إلى الدعم.. ومواهبهم قادرة على المنافسة عالميًا

أكد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، أن الطلاب المصريين يمتلكون قدرات ومواهب إبداعية متميزة، ويحتاجون فقط إلى توفير الفرص والدعم اللازم لاكتشاف قدراتهم وتنميتها، مشيرًا إلى أنهم يثبتون باستمرار قدرتهم على المنافسة وحصد الجوائز في المحافل والمسابقات العالمية.

وقال همام، خلال لقاء له لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الجامعات المصرية تعمل على اكتشاف العقول والمواهب المتميزة بين الطلاب، من خلال دعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الابتكار والإبداع، لافتًا إلى أن هناك توسعًا في الشراكات مع مؤسسات عربية ودولية وعالمية، بما يتيح للطلاب فرصًا أكبر للتطوير والمشاركة في الفعاليات والمسابقات الدولية.

وتابع أن خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاكتشاف المواهب والابتكارات تمثل محورًا أساسيًا في دعم الطلاب، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تحويل الأفكار والإبداعات الطلابية إلى مشروعات قابلة للتطبيق والاستثمار.

إعداد جيل من الشباب القادر على الابتكار

وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد طرح أفكار ومبادرات طلابية في مجالات الاستثمار والاقتصاد، بما يسهم في ربط الإبداع الطلابي باحتياجات سوق العمل ودعم الاقتصاد، إلى جانب إعداد جيل من الشباب القادر على الابتكار والمنافسة على المستوى الدولي.