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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ريهام عبدالغفور عن رأي والدها في أعمالها: كان خجولًا ولا يظهر إعجابه بأعمالى أمام الجمهور

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
تقى الجيزاوي

كشفت الفنانة ريهام عبدالغفور عن جانب خاص من علاقتها بوالدها الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، وموقفه من الأدوار التي قدمتها خلال مشوارها الفني.

وقالت ريهام عبدالغفور، خلال استضافتها في برنامج «ضيفي» تقديم الإعلامي معتز الدمرداش، إن والدها لم يكن يظهر إعجابه بأدائها أمام الآخرين رغم متابعته لأعمالها ونجاحاتها على مدار سنوات طويلة، وذلك بسبب طبيعة شخصيته الخجولة وعدم ميله للتعبير عن مشاعره بشكل علني.

وأوضحت أنها عملت في مجال الفن على مدار 25 عامًا، قدمت خلالها أعمالًا حققت نجاحًا كبيرًا واعمال لم تقابل نجاحا كبيرا ، إلا أن والدها ظل داعمًا لها، دون أن يعلن عن إعجابه بها أمام الجمهور.

وأضافت أن العام الأخير قبل رحيله شهد موقفًا مختلفًا، بعدما كتب منشورًا عبر من خلاله للمرة الاولى بشكل واضح عن فخره بها وإعجابه بما تقدمه، مؤكدة أن كلماته لا تزال قريبة من قلبها وتعتز بها حتى الآن.

أعمال ريهام عبد الغفور 

وكان آخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور هو مسلسل حكاية نرجس، والذي عرض خلال شهر رمضان. 

وشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ، كل من  حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء،  ويتكون من 15 حلقة.

وقدم  "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء على تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.

ريهام عبدالغفور برنامج «ضيفي» الإعلامي معتز الدمرداش أعمال ريهام عبد الغفور

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