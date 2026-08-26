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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

احذر.. الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف

الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف
الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف
رنا عصمت

مع اقتراب موسم المولد النبوي، تتجه الأنظار إلى حلوى المولد باعتبارها أحد أبرز مظاهر الاحتفال، لكن جودة مكوناتها تظل عاملًا مهمًا في سلامتها.

أضرار حلوى المولد 

الإفراط في تناول حلويات المولد، يتسبب في ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية العوامل التي تزيد فرص التعرض لمشاكل صحية في القلب، ولذا يجب عدم الإفراط في تناولها  للوقاية من أى مخاطر، ويمكنك تناول قطعة أو اثنين فقط علي مدار اليوم.

أضرار الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف ..

اضرار حلوى المولد النبوي

1-السمنة:

زيادة الوزن من الآثار الجانبية الشائعة لتناول حلويات المولد النبوي، خاصة عند تناولها بكميات كبيرة، وذلك بسبب سعراتها الحرارية العالية، والتي تختلف من نوع لآخر

2-أمراض الكلى:

تحتوي حلويات المولد النبوي على نسبة عالية من المواد الحافظة، والتي تحتوي على معادن يصعب على الكلى المريضة التخلص منها عن طريق البول، مما قد يؤدي إلى تفاقم الحالة.

3-مرض السكري:

تحتوي حلويات المولد النبوي على كميات كبيرة من السكريات، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم وزيادة مقاومة الأنسولين، لذلك، يُنصح مرضى السكري بتجنب تناولها.

أضرار حلوى المولد 

الإفراط في تناول حلويات المولد، يتسبب في ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية العوامل التي تزيد فرص التعرض لمشاكل صحية في القلب، ولذا يجب عدم الإفراط في تناولها  للوقاية من أى مخاطر، ويمكنك تناول قطعة أو اثنين فقط علي مدار اليوم.

المصدر.. هيلثي لاين

احذر الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف أضرار حلوى المولد أضرار الإكثار من تناول حلوى المولد حلويات المولد

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احذر.. الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف

الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف
الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف
الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف

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