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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهدي سليمان رجل مباراة الزمالك والبنك الأهلي

المهدي سليمان
المهدي سليمان
عمرو مصطفى

حصد مهدي سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة البنك الأهلي التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

المهدي سليمان رجل المباراة 

 

وتسلم الحارس الجائزة عقب انتهاء المباراة من مراقب اللقاء في أرضية الملعب.


وفاز فريق الزمالك على البنك الأهلي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل المركز الثاني، في حين يظل البنك الأهلي في المركز قبل الأخير بلا رصيد من النقاط.

الزمالك يفوز على البنك الأهلي بثلاثية في الدوري

 

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في حسم مباراته أمام البنك الأهلي بثلاثية نظيفة ، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يهزم البنك الأهلي بثنائية نظيف



وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح الزمالك في افتتاح التسجيل مع بداية الشوط الثاني عن طريق شيكو بانزا، الذي أحرز الهدف الأول في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

وواصل الزمالك محاولاته لتعزيز تقدمه، حتى تمكن حسام أشرف من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 86، وأضاف إيشو الهدف الثالث في الدقيقة 95 من عمر المباراة ليؤمن للفريق الأبيض الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط في جدول ترتيب الدوري، بعدما تعادل مع الاتحاد السكندري في الجولة الأولى، قبل أن يحقق الفوز على البنك الأهلي في الجولة الثانية.

في المقابل، تجمد رصيد البنك الأهلي عند صفر من النقاط بعد خسارته في أول جولتين من المسابقة.

أخطر فرص البنك الأهلي أمام الزمالك


وشهدت الدقيقة 40 أخطر فرص اللقاء، بعدما أطلق ياو أنور تسديدة قوية اصطدمت بعارضة مرمى الزمالك، قبل أن ترتد الكرة ويتدخل دفاع الأبيض لإبعادها.

ورد الزمالك عن طريق عدي الدباغ في الدقيقة 43، بتسديدة قوية تصدى لها حارس البنك الأهلي ببراعة، فيما حصل مودي ناصر على بطاقة صفراء للخشونة مع بنتايج.

وحاول الفريقان استغلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لخطف هدف قبل الاستراحة، إلا أن المحاولات لم تسفر عن جديد، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

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