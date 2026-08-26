التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك والبنك الأهلي بالدوري

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والبنك الأهلي، المقامة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، بالتعادل السلبي دون أهداف.

شوط سلبي بين الزمالك والبنك الأهلي

وبدأ الزمالك اللقاء بشكل هجومي، قبل أن يدخل البنك الأهلي أجواء المباراة تدريجيًا ويبادل الفريق الأبيض الهجمات، حيث ظهرت أولى الفرص الخطيرة في الدقيقة الخامسة بتسديدة من مصطفى شلبي اصطدمت بدفاع الزمالك.

وفي الدقيقة العاشرة، أطلق ياو أنور تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى مهدي سليمان، قبل أن يتدخل حارس الزمالك في الدقيقة 14 وينقذ مرماه من عرضية خطيرة لأحمد متعب، بعدما أبعدها قبل وصولها إلى ياو أنور.

وحصل محمود بنتايج، لاعب الزمالك، على بطاقة صفراء بسبب تدخل قوي مع مودي ناصر، قبل أن يبدأ الزمالك في استعادة زمام المبادرة ومحاولة البحث عن هدف التقدم.

وكاد رشاد المتولي أن يمنح البنك الأهلي الأفضلية في الدقيقة 36، بعدما سدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى مهدي سليمان.

أخطر فرص البنك الأهلي أمام الزمالك

وشهدت الدقيقة 40 أخطر فرص اللقاء، بعدما أطلق ياو أنور تسديدة قوية اصطدمت بعارضة مرمى الزمالك، قبل أن ترتد الكرة ويتدخل دفاع الأبيض لإبعادها.

ورد الزمالك عن طريق عدي الدباغ في الدقيقة 43، بتسديدة قوية تصدى لها حارس البنك الأهلي ببراعة، فيما حصل مودي ناصر على بطاقة صفراء للخشونة مع بنتايج.

وحاول الفريقان استغلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لخطف هدف قبل الاستراحة، إلا أن المحاولات لم تسفر عن جديد، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

البلعوطي يتصدى لقذيفة عدي الدباغ





وشهدت المباراة فرصة خطيرة للبنك الأهلي، بعدما اصطدمت الكرة بالعارضة، لتضيع فرصة محققة للتقدم في المباراة.

وعلى الجانب الآخر، كاد عدي الدباغ أن يمنح الزمالك الأفضلية، بعدما أطلق قذيفة قوية تجاه مرمى البنك الأهلي، إلا أن البلعوطي، حارس البنك، تألق وتصدى للكرة ببراعة، ليحافظ على نظافة شباكه.

واستمرت محاولات الفريقين بحثًا عن تسجيل هدف التقدم، وسط أفضلية نسبية للبنك الأهلي مقابل محاولات من الزمالك لاستعادة السيطرة على مجريات اللقاء.

