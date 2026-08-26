جمال الكشكي يوضح دلالات رسائل الرئيس السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف

أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، اليوم جاءت في توقيت دقيق ومهم، وتحمل في سطورها وما بين سطورها معانٍ ورسائل كثيرة.

وأوضح «الكشكي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين، ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور»، أن ما استوقفه في هذه الرسائل أن الرئيس انحاز إلى المواطن في كل رسائله المتعلقة بتكليف وتوجيهات الحكومة والبنود السبعة المهمة والتأكيد على إرادة المصريين.

وأشار الكشكي إلى تكليف الرئيس السيسي للحكومة بالتعامل مع أوجاع المواطن المصري كانت واضحة، مؤكدًا أن هذه الرسائل تُثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الرئيس يتابع كل شكوى للمواطن أولاً بأول ويبذل أقصى جهده لحلها.