صدى البلد يحصل على تفاصيل التحقيقات وقرار معاقبة موظفة التأمينات

حصل موقع " صدى البلد" على مستند بالقرارات التى اتخذتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضد موظفة التأمينات فى واقعة التعدى على مواطن اثناء تلقيه الخدمة.

وجاء نص المخاطبة كالاتى :

"السادة رؤساء الإدارات المركزية، ومديرو العموم، ومديرو إدارات المركز الرئيسي والمناطق ومراكز العمليات ومكاتب خدمة المواطنين والمكاتب التأمينية ووحدات النهايات الطرفية.

تحية طيبة وبعد،،،

في إطار حرص الهيئة على حسن معاملة جمهور المتعاملين، وتيسير حصولهم على الخدمات التأمينية في سهولة ويسر، فقد صدرت العديد من التعليمات التي تحث العاملين على الالتزام بحسن استقبال المواطنين واحترامهم والمحافظة على كرامتهم، فضلًا عما ورد بمدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالهيئة، الصادرة بقرار رئيس الهيئة رقم (3) لسنة 2022 بشأن أحكام مدونة السلوك الوظيفي لموظفي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من وجوب حسن التعامل مع الجمهور بطريقة لائقة، والتيسير عليهم عند تقديم الخدمات التأمينية.

وفي إطار ما تجريه الهيئة من رصد ومتابعة مستمرة لما يتم تداوله في الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مستوى الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين، فقد رصدت الهيئة تداول واقعة تضمنت قيام إحدى موظفاتها بالتعامل مع أحد المواطنين بطريقة غير لائقة، وعدم التيسير عليه في الحصول على الخدمة التأمينية، وعدم منحه العناية الواجبة. وقد تصدت الهيئة لتلك الواقعة بكل قوة وحزم، وبادرت بإجراء تحقيق عاجل بشأنها، وقد ثبت المخالفة بإقرارها، لذا انتهى التحقيق إلى الآتي:

1- مجازاة الموظفة بخصم ثلاثين يومًا من راتبها.

2- مجازاة مدير المكتب بخصم سبعة أيام من راتبه.

كما أن الهيئة لم تتوانَ في المحافظة على موظفيها، وقد ثبت قيام أحد المواطنين بتصوير الواقعة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 2720 لسنة 2022، لذا انتهى التحقيق إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هاني جودة.

وحرصًا من الهيئة على العاملين وتأكيدًا لذلك، فإن الهيئة تهيب بالعاملين بها على ضرورة حسن معاملة الجمهور وعدم الانزلاق في مثل هذه الأمور.

لذا يتعين الالتزام بما يلي:

1- حسن استقبال جمهور المتعاملين، ومعاملتهم بكل احترام وهدوء ولياقة، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات التأمينية، وإرشادهم إلى الإجراءات والمستندات المطلوبة، وعدم تعطيل مصالحهم دون مقتضٍ.

2- قيام الرؤساء ومديري المكاتب بإعادة تقييم أداء العاملين بالمكاتب الأمامية وانتقاء أفضل العناصر لأداء الخدمة على الوجه الأمثل، وتكثيف المرور على المكاتب كل في نطاقه، وعرض نتائج المرور أسبوعيًا.

3- توجيه الإدارة العامة للأمن باتخاذ اللازم نحو مراعاة التطبيق الدقيق لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2720 لسنة 2022 بشأن قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة، وكذا العمل على منع حدوث أي مشكلة مع المواطنين وتنظيم عملية التقدم لطلب الخدمة.

وتهيب وتؤكد الهيئة أنها لم ولن تسمح، بأي حال من الأحوال، بالإساءة إلى أي من جمهور المتعاملين أو المساس بكرامتهم أو تعطيل مصالحهم، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والتأديبية الرادعة، دون تهاون في حالة مخالفة ذلك، بما يكفل تقديم خدمة تأمينية كريمة تليق بالمواطن المصري، ويحافظ على مكانة الهيئة ورسالتها القومية، وأن الهيئة لن تتهاون في حق موظفيها إذا حدث تجاوز قبلهم.