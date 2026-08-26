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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على صانع محتوى نشر تسجيلات هاتفية لمواطنين

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى لقيامة بنشر تسجيلات هاتفية لمواطنين دون الحصول على أذنهم.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بالتحصل على بعض المعلومات الخاصة بعدد من المواطنين ويقوم بالتواصل معهم هاتفياً وتسجيل المكالمات ونشرها على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى دون إرادة المتواصلين معه وبصورة تشهيريه مبتذلة بغرض تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة.


 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية ، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بنشره مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى دون الإكتراث بالمتواصلين معه لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية صانع محتوى تسجيلات هاتفية

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