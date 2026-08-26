قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: لا يوجد أي انتشار وبائي للسالمونيلا في مصر
مستشار وزير التعليم العالي: طلاب الجامعات المصرية يحتاجون إلى الدعم.. ومواهبهم قادرة على المنافسة عالميًا
البابا تواضروس من كنيسة «غربال»: الغفران يكسر دائرة الغضب وحسابات المنطق
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال على الحدود مع الصين إلى 157 قتيلا
كواليس مثيرة في واقعة السرقة الهوليودية لحمولة سيارة نقل على الطريق السريع
طعنته في قلبه.. سيدة تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه بالسلام
التعليم العالي تعلن نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.. عبر هذا الرابط
ربنا ينصره ويثبت أقدامه.. آمال إسماعيل تعرب عن سعادتها بعد تكريم الرئيس السيسي
الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة زد في الدوري
وزير الأوقاف: الاحتفال بالمولد النبوي مناسبة لاستحضار سيرة الرسول والاقتداء بأخلاقه
يكلف 478 ألف دولار في السنة.. أمريكا تعتمد أول علاج لسرطان البنكرياس المتقدم
مساعد الرئيس الإيراني: الحصار البحري يعرقل استيراد البنزين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العثور على 58 مهاجرًا داخل شاحنة متروكة في ضواحي باريس

العثور على 58 مهاجرًا داخل شاحنة متروكة في ضواحي باريس
العثور على 58 مهاجرًا داخل شاحنة متروكة في ضواحي باريس
القسم الخارجي

عثرت خدمات الطوارئ الفرنسية على 58 مهاجرًا داخل شاحنة متوقفة من دون سائق في إحدى المناطق الواقعة على أطراف العاصمة باريس، خلال ساعات الليل، وفق ما أعلن مكتب المدعي العام في باريس، اليوم الأربعاء.

وأوضح مكتب الادعاء أن الشاحنة أثارت انتباه السلطات بعدما عُثر عليها متروكة في المنطقة، قبل أن تكشف عمليات الفحص عن وجود عشرات الأشخاص بداخلها. ولم يقدم الادعاء تفاصيل بشأن الحالة الصحية للمهاجرين، أو المدة التي قضوها داخل الشاحنة، فيما بدأت السلطات تحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

وتركز التحقيقات على تحديد الجهة التي تولت نقل المهاجرين، وما إذا كانوا ضحايا شبكة منظمة تنشط في تهريب الأشخاص ونقلهم بصورة غير قانونية داخل الأراضي الفرنسية.

وفتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقًا للاشتباه في تسهيل الدخول أو الإقامة غير القانونية للأجانب ضمن نشاط مرتبط بجماعة منظمة، إلى جانب شبهات تتعلق بالاتجار غير القانوني بالمواطنين الأجانب.

وبحسب تقارير إعلامية فرنسية، ضمت المجموعة التي عُثر عليها داخل الشاحنة نساء وأطفالًا، ما يزيد من المخاوف بشأن الظروف الخطرة التي تعرض لها المهاجرون خلال عملية النقل.

وأفادت التقارير بأن نحو 26 شخصًا من بين الموجودين في الشاحنة لم تكن بحوزتهم تصاريح إقامة سارية، ولذلك جرى نقلهم إلى مركز احتجاز مخصص للمهاجرين في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وتحديد أوضاعهم.

وتواصل السلطات الفرنسية جمع المعلومات المتعلقة بالواقعة، بما في ذلك تحديد هوية المهاجرين ومسار الرحلة ونقطة انطلاقها والجهة التي كانت تتولى تنظيم عملية النقل.

وتسلط الواقعة الضوء مجددًا على مخاطر طرق الهجرة غير النظامية، خصوصًا عمليات نقل الأشخاص داخل شاحنات مغلقة وفي ظروف قد تهدد حياتهم، بينما تكثف السلطات الفرنسية والأوروبية جهودها لملاحقة شبكات تهريب البشر التي تستغل حاجة المهاجرين للوصول إلى أوروبا.

ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات الجارية مزيدًا من التفاصيل حول ملابسات العثور على المجموعة، وهوية المسؤولين عن عملية النقل، وما إذا كانت الواقعة جزءًا من نشاط أوسع لشبكة منظمة لتهريب المهاجرين.
 

خدمات الطوارئ الفرنسية باريس مكتب المدعي العام مكتب الادعاء نقل المهاجرين الأراضي الفرنسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

التاكسي الطائر

​التاكسي الطائر في مصر.. أسعار ومواعيد رحلات المستقبل بعيدا عن الزحام

امام والدردير

تعليق غير متوقع من عمرو الدردير بعد تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي

الرئيس السيسي

أطمئنكم .. الرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة للمصريين

إمام عاشور

أول هدايا تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي بـ 15 مليون جنيه | خاص

امام والطيب

انتوا الاثنين شبه بعض.. رد فعل صادم من أحمد الطيب بعد تمديد عقد إمام عاشور

امام عاشور

الأهلي حسمها سريعًا.. شوبير يكشف مفاجأة الساعات الأخيرة في تجديد عقد إمام عاشور

ترشيحاتنا

محافظ دمياط

افتتاح النسخة الثانية من مهرجان الجبن المصري برأس البر

ميناء دمياط

بدء التشغيل التجريبي لمنظومة الموازين الذكية بميناء دمياط

راس البر

الفن الشعبي يتوج ختام ليالي"شاطئ الفن" برأس البر ودمياط الجديدة

بالصور

بإطلالة أنيقة.. أنغام تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

أنغام تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها
أنغام تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها
أنغام تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها

أسعار هيونداي ماتريكس موديل 2010 المستعملة في مصر

هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس

احذر.. الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف

الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف
الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف
الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف

الصين تقترب من 24 مليون نقطة شحن للسيارات الكهربائية

نقطة شحن للسيارات الكهربائية
نقطة شحن للسيارات الكهربائية
نقطة شحن للسيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد