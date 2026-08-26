ميمي جمال عن حق الأداء العلني: دمل وياسر جلال فقعه.. واتاخرنا أوي في تنفيذه

حلت الفنانة ميمي جمال، ضيفة على الإعلامي رامي رضوان في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الاولى الفضائية ".

وقالت ميمي جمال :" الأصول بتقول إننا اتأخرنا اوي في المطالبة بحق الأداء العلني ، وحق الأداء العلني متواجد في كل دول العالم ".

وتابعت ميمي جمال :" فيه ممثلين كبروا ومش قادرين يشتغلوا وبالتالي حق الأداء العلني يدعم هؤلاء ".

وأكملت ميمي جمال :" حق الأداء العلني حاجة جميلة والمشكلة المتواجدة بين المنتجين ونقابة المهن التمثيلية تتمثل في أخذ النقابة نسبة من الأعمال الفنية".

ولفتت ميمي جمال: "ملف حق الأداء العلني دمل وياسر جلال فقعه واللي كان نفسه يتكلم في الملف ده بدأ يتكلم والتنفيذ متروك للمنتجين".

