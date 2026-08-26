نقابة المحامين بالوادي الجديد تعلن فتح باب التسجيل لحضور التحقيقات أمام النيابة العامة

أعلنت نقابة محامي الوادي الجديد، برئاسة محمد عمر علي نقيب المحامين، فتح باب التسجيل أمام المحامين الراغبين في الاشتراك لحضور التحقيقات أمام النيابة العامة، وذلك تنفيذًا لقرار النقابة العامة للمحامين، وطبقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025.



تنظيم مشاركة المحامين في حضور التحقيقات

وأوضحت النقابة أن على المحامين الراغبين في الاشتراك سرعة تسجيل أسمائهم لدى موظفي النقابة الفرعية بجزئياتها، على أن يتم التسجيل في موعد أقصاه يوم السبت الموافق 29 أغسطس 2026.

ويأتي القرار في إطار تنظيم مشاركة المحامين في حضور التحقيقات أمام النيابة العامة، بما يتوافق مع أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وضمان استيفاء الإجراءات المنظمة لذلك.

ووجهت النقابة الدعوة إلى جميع المحامين الراغبين في الاشتراك بسرعة التوجه إلى مقار النقابة الفرعية وتسجيل بياناتهم قبل انتهاء الموعد المحدد.