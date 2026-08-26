الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة زد في الدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة زد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعقد الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية قصيرة مع اللاعبين في بداية المران، حرص خلالها على شرح عدد من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمرحلة المقبلة، إلى جانب توضيح بعض التعليمات استعدادًا للمباراة.

وشهد المران خوض اللاعبين مجموعة من التدريبات البدنية، قبل تنفيذ فقرات فنية وخططية متنوعة، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز الفريق بالشكل الأمثل لمواجهة زد.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في بطولة الدوري بالفوز على إنبي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.