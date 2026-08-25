حلوى المولد النبوي.. علامات غير متوقعة تكشف فسادها

تعد حلوى المولد النبوي الشريف من الطقوس الشهيرة في مصر للاحتفال بهذا الحدث الديني العظيم.

ونعرض لكم نصائح هيئة سلامة الغذاء المصري عن شراء حلوى المولد النبوي وأهم العلامات التحذيرية التى تكشف فسادها أو استخدام مواد رديئة في صناعتها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي.

تغيّر لون أصناف حلوى المولد عن اللون الطبيعي أو وجود بقع غريبة

وجود رائحة غير طبيعية أو رائحة زنخة

الشعور بقوام شديد الليونة أو الرطوبة في حلوى المولد أو وجود آثار عفن أو فطريات.

اكتشاف أن عبوة حلاوة المولد غير محكمة الغلق

عدم وجود تاريخ إنتاج أو صلاحية وضوح التلاعب به كوجود آثار كتابة قديمة أو شريط غير مبرر.

عدم وجود اسم الجهة الجهة المصنعة أو بيانات المنتج أو شراء الحلوى من مصدر غير موثوق.

تعرض الحلوى للحرارة أو أشعة الشمس

سعر حلوى المولد منخفض بشكل مبالغ فيه مقارنة بالسوق.