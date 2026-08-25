الأوقاف تعلن نتيجة امتحانات طلاب الفرقة الثانية بمراكز إعداد محفظي القرآن | اعرفها الآن

أعلنت وزارة الأوقاف، نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي (الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٥–٢٠٢٦م، لطلاب الفرقة الثانية بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم.

نتيجة امتحانات طلاب الفرقة الثانية بمراكز إعداد محفظي القرآن

يأتي ذلك في ظل الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله، وحرصها على توفير بيئة علمية ملائمة لحفظة كتاب الله تعالى وتأهيلهم للقيام بدورهم في خدمة القرآن الكريم.

وتقدمت وزارة الأوقاف بخالص التهنئة إلى جميع الطلاب الناجحين، راجية لهم دوام التوفيق والنجاح، ومواصلة مسيرتهم في حفظ كتاب الله -تعالى- وتعلم علومه، بما يسهم في إعداد جيل مؤهل لخدمة القرآن الكريم ونشر تعاليمه وقيمه السمحة.

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