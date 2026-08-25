قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاف يعلن طاقم حكام مباراة الزمالك وإيه إس بورت في دوري أبطال أفريقيا
«شربات المولد» في شوارع الجيزة.. مؤسسة أبو العينين تحتفل مع المواطنين بذكرى المولد النبوي
اجتماع حاسم في الأهلي.. تفاصيل عرض تجديد عقد إمام عاشور وموقف مصطفى شوبير
وزير الخارجية يؤكد لـ ويتكوف أهمية الالتزام بمذكرة التفاهم الأمريكية- الإيرانية وتنفيذ ما تضمنته من تفاهمات
الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء من الخميس إلى الاثنين
ترامب: تدمير أي سفينة تزرع ألغاما جديدة في مضيق هرمز
احتفالا بالمولد النبوي.. مسيرة الطرق الصوفية تنطلق من مسجد سيدي صالح الجعفري لـ الحسين
عبد العاطي يبحث مع ويتكوف خفض التصعيد بالمنطقة ويشدد على أمن الملاحة الدولية
مصر تدين هجوم استهدف دورية تابعة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان
تقدم قد يشعل الحرب مجددا.. خطورة تحرك إسرائيل البري نحو مرتفعات علي الطاهر بلبنان
الزمالك ينفي منحه مهلة أسبوع لتقديم مستندات طعن زيزو
مستشار الرئيس الفلسطيني: الولايات المتحدة توفر الضمانات للاحتلال لفعل ما يريده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة: متعهدو القمامة جزء أساسي من منظومة ماكينات جمع البلاستيك

محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة
محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة
أحمد زهران   -  
عدسة كيرلس صلاح

أكد محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، أن متعهدي جمع القمامة يمثلون عنصرا أساسيا في منظومة ماكينات جمع العبوات البلاستيكية وعلب الكان، التي يجري تشغيلها تجريبيا بحي الدقي، مشددا على أن التجربة لا تستهدف إقصاء المتعهدين أو التأثير على دورهم في منظومة النظافة.

وأوضح مرعي، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن تصميم المنظومة منذ البداية يعتمد على تولي متعهد جمع القمامة مسؤولية التعامل مع المفروزات التي يتم تجميعها داخل الماكينات، حيث يقوم بتفريغها بشكل دوري وفقًا لمعدلات الإقبال، ثم تجميعها ونقلها إلى مصانع إعادة التدوير.

وأشار سكرتير مساعد محافظة الجيزة، إلى أن هذا النظام يضمن استمرار الدور الحيوي لمتعهد القمامة داخل منظومة النظافة، بما يحقق استفادة مشتركة لجميع الأطراف، سواء المواطن أو المتعهد أو الدولة، إلى جانب تحقيق أهداف بيئية تتعلق بزيادة معدلات إعادة التدوير.

ووجه مرعي رسالة طمأنة إلى متعهدي جمع القمامة، مؤكدًا أنهم «جزء أساسي في المنظومة»، وأن المحافظة لا تستهدف الاستغناء عنهم أو إقصاء أي طرف من الأطراف المشاركة في منظومة النظافة.

وأضاف مرعي، أن متعهد القمامة سيكون المسؤول عن استلام المفروزات التي تجمعها الماكينات، تمهيدًا لتوريدها إلى مصانع إعادة التدوير، بما يضمن إدخالها في المسار الصحيح والاستفادة منها بدلًا من التخلص منها ضمن المخلفات المختلطة.

ولفت المتحدث الرسمي باسم محافظة الجيزة، إلى أن منظومة الماكينات تستهدف تحقيق فوائد متكاملة، حيث يحصل المواطن على نقاط مقابل العبوات التي يضعها داخل الماكينة، يمكن تحويلها إلى رصيد على هاتفه المحمول، بينما يتولى المتعهد جمع المفروزات ونقلها إلى الجهات المختصة بإعادة التدوير.

وأكد أن التجربة تستهدف كذلك الحد من ظاهرة «النباشين» والفرز العشوائي للمخلفات، من خلال جمع العبوات البلاستيكية وعلب الكان من المصدر، بما يسهم في تقليل عمليات النبش داخل المخلفات.

وأوضح مرعي أن الحد من الفرز العشوائي ينعكس أيضًا على تقليل الأعباء التشغيلية الناتجة عن عمليات رفع المخلفات، وما يرتبط بها من احتياجات إلى معدات وعمالة للتعامل مع المخلفات التي يتم فرزها عشوائيًا.

وشدد على أن المحافظة تسعى من خلال التجربة إلى تطوير منظومة متكاملة لجمع المفروزات من المنبع وإعادة تدويرها، بما يحقق عائدًا للمواطن ويدعم دور متعهدي النظافة، وفي الوقت نفسه يعزز الجهود الرامية إلى تحسين البيئة ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات.

السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة محافظة الجيزة منظومة ماكينات جمع العبوات البلاستيكية علب الكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

الذهب

الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18

الصحفية آية ياسر

بعد استغاثة جوزي هيموتـ ني.. الصحفية آية ياسر تطمئن الجميع وتكشف تفاصيل ما حدث

البنزين

مفاجأة عن أسعار البنزين والسولار.. رئيس الشعبة يعلن التفاصيل

الذهب

انخفض من أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

الزمالك

الجولة الثانية.. موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي القادمة بالدوري

زياد حجاج

رئيس اتحاد المصارعة لـ«صدى البلد»: هروب زياد حجاج لن يمر دون محاسبة.. ووالده وقع إقرارًا بتحمل مسؤولية عودته

وزير التربية والتعليم

كان 1000وأصبح 2100 جنيه|تفاصيل زيادة حافز التدريس للمعلمين وموعد وشروط صرفه

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري التعليم والتعليم العالي

نيفين شحاتة: اهتمام رئاسي بالغ بمنظومة التعليم وانضباط العام الدراسي

فيصل الصواغ، رئيس الاتحاد العربي للإعلام الرقمي

ملفات حساسة على طاولة المفاوضات.. وزير الخارجية العماني يزور طهران.. فيصل الصواغ يوضح التفاصيل

دكتور مسالك يكشف أعراض تضخم البروستاتا

دكتور مسالك يكشف أعراض تضخم البروستاتا

بالصور

أشهر حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الفولية

أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت.. وصفة اقتصادية مثل الجاهز

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 يهدد آفاق السلام

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : شارع إبراهيم باشا بالكوربة .. ذاكرة تاريخية تستعيد رونقها في الجمهورية الجديدة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات الشورى الأسرية

المزيد