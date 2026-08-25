سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة: متعهدو القمامة جزء أساسي من منظومة ماكينات جمع البلاستيك

أكد محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، أن متعهدي جمع القمامة يمثلون عنصرا أساسيا في منظومة ماكينات جمع العبوات البلاستيكية وعلب الكان، التي يجري تشغيلها تجريبيا بحي الدقي، مشددا على أن التجربة لا تستهدف إقصاء المتعهدين أو التأثير على دورهم في منظومة النظافة.

وأوضح مرعي، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن تصميم المنظومة منذ البداية يعتمد على تولي متعهد جمع القمامة مسؤولية التعامل مع المفروزات التي يتم تجميعها داخل الماكينات، حيث يقوم بتفريغها بشكل دوري وفقًا لمعدلات الإقبال، ثم تجميعها ونقلها إلى مصانع إعادة التدوير.

وأشار سكرتير مساعد محافظة الجيزة، إلى أن هذا النظام يضمن استمرار الدور الحيوي لمتعهد القمامة داخل منظومة النظافة، بما يحقق استفادة مشتركة لجميع الأطراف، سواء المواطن أو المتعهد أو الدولة، إلى جانب تحقيق أهداف بيئية تتعلق بزيادة معدلات إعادة التدوير.

ووجه مرعي رسالة طمأنة إلى متعهدي جمع القمامة، مؤكدًا أنهم «جزء أساسي في المنظومة»، وأن المحافظة لا تستهدف الاستغناء عنهم أو إقصاء أي طرف من الأطراف المشاركة في منظومة النظافة.

وأضاف مرعي، أن متعهد القمامة سيكون المسؤول عن استلام المفروزات التي تجمعها الماكينات، تمهيدًا لتوريدها إلى مصانع إعادة التدوير، بما يضمن إدخالها في المسار الصحيح والاستفادة منها بدلًا من التخلص منها ضمن المخلفات المختلطة.

ولفت المتحدث الرسمي باسم محافظة الجيزة، إلى أن منظومة الماكينات تستهدف تحقيق فوائد متكاملة، حيث يحصل المواطن على نقاط مقابل العبوات التي يضعها داخل الماكينة، يمكن تحويلها إلى رصيد على هاتفه المحمول، بينما يتولى المتعهد جمع المفروزات ونقلها إلى الجهات المختصة بإعادة التدوير.

وأكد أن التجربة تستهدف كذلك الحد من ظاهرة «النباشين» والفرز العشوائي للمخلفات، من خلال جمع العبوات البلاستيكية وعلب الكان من المصدر، بما يسهم في تقليل عمليات النبش داخل المخلفات.

وأوضح مرعي أن الحد من الفرز العشوائي ينعكس أيضًا على تقليل الأعباء التشغيلية الناتجة عن عمليات رفع المخلفات، وما يرتبط بها من احتياجات إلى معدات وعمالة للتعامل مع المخلفات التي يتم فرزها عشوائيًا.

وشدد على أن المحافظة تسعى من خلال التجربة إلى تطوير منظومة متكاملة لجمع المفروزات من المنبع وإعادة تدويرها، بما يحقق عائدًا للمواطن ويدعم دور متعهدي النظافة، وفي الوقت نفسه يعزز الجهود الرامية إلى تحسين البيئة ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات.