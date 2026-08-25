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تقدم قد يشعل الحرب مجددا.. خطورة تحرك إسرائيل البري نحو مرتفعات علي الطاهر بلبنان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تقدم قد يشعل الحرب مجددا.. خطورة تحرك إسرائيل البري نحو مرتفعات علي الطاهر بلبنان

لبنان
لبنان
محمود محسن

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تواصل الاعتداءات في الجنوب اللبناني، سواء عبر عمليات القصف المدفعي، أو عبر عمليات التفخيخ والتفجير لعدد من المناطق الواسعة في الجنوب اللبناني، وذلك في إطار استمرار العدوان الإسرائيلي على هذه المناطق.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ربما يركّز خلال الأيام القليلة الماضية على مرتفعات علي الطاهر، وسط مخاوف لبنانية من أن يكون هناك تحرك بري لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب عمليات القصف المدفعي، وفي أعقاب أيضًا عمليات الغارات الجوية العنيفة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مرتفعات علي الطاهر وعدد من المناطق في محيط هذه المرتفعات.

أوضح أن الترقب ربما هو سيد الموقف في هذه الأثناء في الجنوب اللبناني، تحسبًا لأي تقدم نحو مرتفعات علي الطاهر؛ لأن هذا التقدم ربما قد يؤدي إلى إشعال الحرب مرة أخرى، أو يكون الشرارة التي على إثرها تندلع مواجهات مرة أخرى في هذه المرتفعات.

نطاق جنوب نهر الليطاني

وأشار إلى أن حزب الله تمسّك بهذه المرتفعات، وتمسّك بعدم الخروج منها أو عدم تسليمها، أو عدم السماح للجيش اللبناني بالدخول إليها، لأن هذه المرتفعات، كما يقول حزب الله، تقع خارج نطاق جنوب نهر الليطاني، وهي في شمال نهر الليطاني، كما أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضًا لم يلتزم بما تعهّد به على مدار الفترة الماضية، سواء في اتفاق وقف إطلاق النار أو اتفاق الإطار.

الاحتلال الإسرائيلي الاعتداءات الجنوب اللبناني القصف المدفعي لبنان

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