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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تبحث مع نائب رئيس CSCEC الصينية تعزيز التعاون في تنفيذ المشروعات الكبرى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وو أيغوو  (wu wiguo)، نائب رئيس شركة هندسة البناء الحكومية الصينية المحدودة (CSCEC)، والوفد المرافق له، لبحث موقف المشروعات التي تنفذها الشركة بالعاصمة الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، وتعزيز مشاركتها في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في مصر، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة.

وفي مستهل اللقاء، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن العلاقات المصرية الصينية تمثل نموذجًا متميزًا للشراكة الاستراتيجية القائمة على أسس راسخة من التعاون والثقة المتبادلة، مشيرة إلى أن ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور متواصل، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية والعمرانية، يعكس الإرادة المشتركة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، في الارتقاء بمستوى التعاون، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والخبرات التي يمتلكها الجانبان، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر. 

وأشارت إلى أن قطاع التشييد والتنمية العمرانية يمثل أحد المحاور المهمة لهذه الشراكة، في ضوء ما تتمتع به الشركات الصينية من خبرات وإمكانات كبيرة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وما توفره مصر من فرص استثمارية وتنموية واعدة، مؤكدة حرص وزارة الإسكان على استمرار وتوسيع مجالات التعاون مع الشركة الصينية، بما يسهم في تنفيذ المزيد من المشروعات الكبرى ودعم مسيرة التنمية العمرانية في مصر.

وأكدت وزيرة الإسكان تقديرها للجهود التي تقوم بها شركة (CSCEC) الصينية في تنفيذ المشروعات الكبرى بمصر، مشيرة إلى أن الشركة أثبتت نجاحًا واضحًا في السوق المصرية، من خلال مشاركتها في تنفيذ عدد من المشروعات المهمة، وفي مقدمتها منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة، ومشروع أبراج "الداون تاون" بمدينة العلمين الجديدة.

وأشادت المهندسة راندة المنشاوي بمعدلات تنفيذ مشروع أبراج "الداون تاون" بمدينة العلمين الجديدة، مؤكدة أن المشروع يسير وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، ومشددة على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والشركة للانتهاء من الملاحظات المتبقية بمشروع حي المال والأعمال بالعاصمة الجديدة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ.

كما أعربت وزيرة الإسكان عن تقديرها العميق لجمهورية الصين الشعبية، ولشركة (CSCEC) الصينية، مشيدة بما قدمته الشركة من أداء متميز في المشروعات التي تنفذها بمصر، وموجهة الشكر إلى جميع العاملين بالشركة على مستوى التعاون والتنسيق المتميز مع الوزارة، مؤكدة أن هذا التعاون يمثل نموذجًا مشرفًا للشراكة المصرية الصينية، ومشددة على حرص الوزارة على مواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، سواء لاستكمال المشروعات القائمة أو بحث فرص ومجالات جديدة للتعاون، بما يعزز من حضور الشركات الصينية في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية والبنية الأساسية في المدن الجديدة.

ومن جانبه، أعرب وو أيغوو (wu wiguo) عن سعادته باللقاء، مقدمًا الشكر على ما تقدمه الوزارة من دعم ومساندة للشركة الصينية، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورًا مستمرًا، وأن التعاون بين البلدين وصل إلى مستويات متقدمة في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

وأكد نائب رئيس شركة (CSCEC) الصينية، حرص الشركة على مواصلة التعاون مع وزارة الإسكان، وتعزيزه، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، ويسهم في تنفيذ المزيد من المشروعات الكبرى في مصر، مضيفًا أن الشركة، من خلال تنفيذها لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة، ومشروع أبراج "الداون تاون" بمدينة العلمين الجديدة، اكتسبت فهمًا متقدمًا لطبيعة التنمية العمرانية في مصر، واطلعت عن قرب على الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولة المصرية والفرص الواعدة التي توفرها في مختلف مجالات التنمية.

وأكد أهمية تعزيز التعاون طويل الأمد، والتوسع في المشاركة في تنفيذ مشروعات جديدة بالمدن الجديدة ومشروعات البنية الأساسية.

الإسكان المجتمعات العمرانية شركة هندسة البناء الحكومية الصينية المحدودة CSCEC العاصمة الجديدة مدينة العلمين الجديدة

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