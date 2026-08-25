مستشار الرئيس الفلسطيني: الولايات المتحدة توفر الضمانات للاحتلال لفعل ما يريده

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن المطلوب هو اتخاذ إجراءات فعلية تُلزم إسرائيل باحترام القانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف الهباش، خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن أكثر من ألف قرار صدرت عن مؤسسات الشرعية الدولية، بدءًا من الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، وصولًا إلى مختلف المنظمات الدولية والمحاكم الدولية، بما فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن هذه القرارات لم تجد طريقها إلى التنفيذ.

وأوضح أن السبب في ذلك يعود إلى وجود من يسعى إلى التعامل مع إسرائيل، أو فرض التعامل معها، باعتبارها «دولة فوق القانون»، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية توفر، على حد قوله، «كل الغطاء وكل الضمانات» لحماية إسرائيل.

وأكد الهباش أن استمرار هذا الوضع يمثل «أمرًا في غاية الخطورة»، داعيًا بقية أعضاء المنظومة الدولية إلى اتخاذ مواقف حقيقية وفعالة، بدلًا من الاكتفاء بمواقف شكلية أو بيانات تعبر عن القلق دون اتخاذ إجراءات عملية.

تحقيق السلام والاستقرار

وشدد مستشار الرئيس الفلسطيني على ضرورة وضع القرارات الدولية موضع التنفيذ، وإلزام إسرائيل، بقوة القانون الدولي، بتنفيذ الإرادة الدولية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا أن تحقيق السلام والاستقرار يتطلب التزام المجتمع الدولي بتطبيق هذه القرارات.