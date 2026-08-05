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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الهباش: القدس تمر بأخطر مراحلها ونطالب بخطوات عربية وإسلامية عملية لحماية المدينة

القدس
القدس
محمود محسن

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه من دون أدنى شك، يجب أن يعي الجميع أنه قد بات واضحًا أمام كل الجهات أن مدينة القدس المحتلة، وكل الأرض الفلسطينية، تمر الآن بمنعطف شديد الخطورة والحساسية، فالانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية تتصاعد بشكل يومي ومحموم، وقد بدأت، أو وصلت، إلى مرحلة ربما تشكل المرحلة الأخطر في تاريخ المدينة المقدسة.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هوية القدس المحتلة، بعمومها، وبمقدساتها، وببعدها التاريخي والسياسي، مهددة، ولعل اجتماع اليوم هو استشعار من جانب الدول العربية المعنية بهذا الموضوع لمدى ومستوى الخطورة التي تقف أمامها المدينة المقدسة.

وأوضح أن ما هو مطلوب الآن ليس فقط الاكتفاء بعقد مؤتمر، على أهميته وضرورته، ونحن نقر بذلك، ولكن يجب أن يتمخض كل جهد عربي أو إسلامي يخص المدينة المقدسة عن خطوات عملية، أساسها دعم صمود المواطنين في القدس، وحماية هوية المدينة، والتصدي لكل المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي الحقيقي للمدينة المقدسة، وليس الوضع القائم الذي تحاول إسرائيل تكريسه من خلال الإصرار على إجراءاتها، وبالذات في المسجد الأقصى المبارك، ومحاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني.

 الساحة الدولية

وتابع: "نحن بحاجة إلى تكثيف الجهود العربية والإسلامية عمليًا، سواء على مستوى الميدان، من خلال دعم صمود المواطنين، ودعم بقائهم، وحماية الحق الديني للمواطنين الفلسطينيين في أداء العبادات في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وبالذات المسجد الأقصى، أو على الصعيد السياسي، من خلال الحراك العربي والإسلامي على الساحة الدولية لمحاصرة المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى فرض واقع تهويدي يغير الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة".

محمود الهباش الرئيس الفلسطيني القدس الأرض الفلسطينية الاعتداءات الإسرائيلية

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