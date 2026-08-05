قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن ترفع عقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني
بعد انتقال صلاح لطرابزون.. صبري فواز للجمهور: لو كان بيسمع كلامكم ماكانش وصل للي هو فيه
إيران وسلطنة عمان تتفقان على الخصائص الجغرافية للمسارات في مضيق هرمز
قفزة في أسعار الذهب عالميا ومحليا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
ادعاء ترويج المخدرات كاذب.. الداخلية: ضبط طرفي مشاجرة بالدقهلية
نصب وانتحال صفة.. عقوبة القاضي المزيف وشركاه المنتظرة
نتنياهو: ترامب أعظم أصدقائنا.. ووجود إسرائيل ليس محل تفاوض
رئيس الوزراء: الدولة تواصل تنفيذ خطتها لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني مستجدات الأوضاع الإقليمية
«الأرصاد» تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن حالة الطقس
أفريكسيم بنك يتوقع استقرارا للاقتصاد الأفريقي عند 4.2% في 2026 وتخطيه للنمو العالمي في 2027
وزير البترول يتفقد حقل البركة بأسوان.. ويؤكد: إمدادات الغاز والوقود مستقرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بحراسة مشددة وسيارات فارهة.. أول ظهور لـ«شاكر محظور» بعد خروجه من السجن

شاكر محظور
شاكر محظور
محمد بدران

أُفرج، اليوم الثلاثاء، عن صانع المحتوى محمد شاكر، المعروف باسم "شاكر محظور دلوقتي"، من قسم شرطة التجمع الخامس، وذلك بعد انتهاء فترة تنفيذ عقوبة الحبس لمدة عام، إلى جانب الغرامة المالية البالغة 100 ألف جنيه، في القضية التي أُدين فيها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا توثق أول ظهور لـ"شاكر محظور" عقب خروجه، حيث ظهر برفقة عدد من الأشخاص الذين وفروا له حراسة خاصة، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين عبر مختلف المنصات.

وفي أول تعليق على الإفراج عنه، أعلن المحامي محمود الشيشتاوي، دفاع شاكر محظور، خروج موكله، معربًا عن سعادته بانتهاء فترة العقوبة.

وكتب الشيشتاوي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي: "الحمد لله دائمًا وأبدًا.. الحمد لله على خروج شاكر بالسلامة"، مضيفًا: "نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الجهات المعنية والحكومة المصرية على ما بذلوه من جهود، سائلين الله أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار".

وكانت محكمة مستأنف القاهرة قد قررت في وقت سابق تخفيف عقوبة حبس شاكر محظور من عامين إلى عام واحد، بعد إدانته في قضية نشر فيديوهات خادشة للحياء.

وأسندت جهات التحقيق إلى المتهم تهم نشر فيديوهات خادشة للحياء، إلى جانب حيازة وتعاطي مواد مخدرة، فضلًا عن حيازة سلاح ناري، وذلك في نطاق القاهرة الجديدة.

وخلال التحقيقات، نفى شاكر محظور تعاطيه المواد المخدرة، قائلًا: "أنا مش بدخن ومحافظ على صحتي"، كما أنكر حيازته للمواد المخدرة أو السلاح الناري.

التيك توكر شاكر محظور الافراج عن شاكر سيارات وجاردات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات المرحلة الأولى 2026.. 87.5% للهندسة و 92.9% للطب و92.1% للأسنان

تنسيق الجامعات 2026

84.9 % للإعلام و86.7% للألسن و88.2% للسياسة واقتصاد.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق 2026

تنسيق الجامعات

مؤشرات بانخفاض تنسيق المرحلة الأولي 2026 والطب 92.9% والهندسة87.5% وبشري سارة للشعبة الأدبية

بيزيرا

الزمالك يحسم موقفه من رحيل خوان بيزيرا

محمد صلاح

مالك نادي الخلود مهاجما محمد صلاح بعد انتقاله لـ طرابزون: الدوري السعودي ليس محطة اعتزال

فان دايك - محمد صلاح

فان دايك يودع محمد صلاح برسالة مؤثرة: لم أتوقع أن يرحل قبلي

المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي 2026 للقطاعين الحكومي والخاص.. هل تُرحل للخميس؟

ترشيحاتنا

رئيس هيئة المحطات النووية

رئيس هيئة المحطات النووية يتفقد متابعة سير الأعمال بموقع المحطة النووية بالضبعة

رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يستعرض استراتيجية تطوير وتنمية مدن الساحل الشمالي الغربي

تفقد الدكتور سويلم ترعة الحياني

سويلم يتفقد حالة المنظومة المائية بمحافظة القليوبية

بالصور

مصرع شخص وإصابة 13 في حادث تصادم بالطريق الإقليمي بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

صغرت 20 سنة.. نادية الجندى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

نادية الجندى تثير الجدل بإطلالة ملفتة
نادية الجندى تثير الجدل بإطلالة ملفتة
نادية الجندى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

بإطلالة ملفتة.. نرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نرمين الفقي تثير الجدل بخصرها المنحوت
نرمين الفقي تثير الجدل بخصرها المنحوت
نرمين الفقي تثير الجدل بخصرها المنحوت

فوائد مشروب البابونج .. 8 أسباب لأفضل مشروب طبيعي لصحتك

فوائد مشروب البابونج
فوائد مشروب البابونج
فوائد مشروب البابونج

فيديو

هرم خوفو والزلازل

كيف هزم هرم خوفو الزلازل؟.. دراسة تكشف السر بعد 4600 عام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد