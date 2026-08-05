بحراسة مشددة وسيارات فارهة.. أول ظهور لـ«شاكر محظور» بعد خروجه من السجن

أُفرج، اليوم الثلاثاء، عن صانع المحتوى محمد شاكر، المعروف باسم "شاكر محظور دلوقتي"، من قسم شرطة التجمع الخامس، وذلك بعد انتهاء فترة تنفيذ عقوبة الحبس لمدة عام، إلى جانب الغرامة المالية البالغة 100 ألف جنيه، في القضية التي أُدين فيها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا توثق أول ظهور لـ"شاكر محظور" عقب خروجه، حيث ظهر برفقة عدد من الأشخاص الذين وفروا له حراسة خاصة، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين عبر مختلف المنصات.

وفي أول تعليق على الإفراج عنه، أعلن المحامي محمود الشيشتاوي، دفاع شاكر محظور، خروج موكله، معربًا عن سعادته بانتهاء فترة العقوبة.

وكتب الشيشتاوي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي: "الحمد لله دائمًا وأبدًا.. الحمد لله على خروج شاكر بالسلامة"، مضيفًا: "نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الجهات المعنية والحكومة المصرية على ما بذلوه من جهود، سائلين الله أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار".

وكانت محكمة مستأنف القاهرة قد قررت في وقت سابق تخفيف عقوبة حبس شاكر محظور من عامين إلى عام واحد، بعد إدانته في قضية نشر فيديوهات خادشة للحياء.

وأسندت جهات التحقيق إلى المتهم تهم نشر فيديوهات خادشة للحياء، إلى جانب حيازة وتعاطي مواد مخدرة، فضلًا عن حيازة سلاح ناري، وذلك في نطاق القاهرة الجديدة.

وخلال التحقيقات، نفى شاكر محظور تعاطيه المواد المخدرة، قائلًا: "أنا مش بدخن ومحافظ على صحتي"، كما أنكر حيازته للمواد المخدرة أو السلاح الناري.